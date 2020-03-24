ANTALYA Bir ayda 3 defa hırsızlıktan yakalandılar - Son Dakika
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ANTALYA Bir ayda 3 defa hırsızlıktan yakalandılar

6 saat önce

Bir ayda 3 defa hırsızlıktan yakalandılarAntalya'da bir eğitim kursundan öğretmene ait çantayı çaldığı iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Bir ayda 3 defa hırsızlıktan yakalandılar

Antalya'da bir eğitim kursundan öğretmene ait çantayı çaldığı iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı. Zanlıları son 2 ayda 3 defa hırsızlık suçundan yakalandığı belirlendi.

Muratpaşa ilçesinde yabancı dil eğitimi veren bir kursta eğitmenler toplantı yaparken içeri giren 2 kişi boş odada içerisinde 1000 lira olan çantayı alıp kaçtı. Güvenlik kameralarına hırsızlık olayını fark eden kurs yetkilileri polise haber verdi. Araştırma yapan polis, çantayı çalanların son bir ayda 2 defa hırsızlık yaptıkları için polis merkezinde ifadesi alınan S.B (42) ile M.A.A (24) olduğunu belirledi. Polis daha önce beyaz eşya dükkanından 6 su ısıtıcı ile elektrikli süpürge çalan iki zanlıyı üçüncü defa yakaladı.

Zanlılar, polise verdikleri ifadelerinde, çantada 75 lira bulunduğunu ve o parayla da uyuşturucu madde satın aldıklarını söyledi. Polisi merkezindeki ifadelerinin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

ANTALYA Bir ayda 3 defa hırsızlıktan yakalandılar

Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:43 Kaynak: DHA

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