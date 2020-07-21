ANTALYA Bir yıl önce aldığı aracı yangında kül oldu - Son Dakika

Bir yıl önce aldığı aracı yangında kül oldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde su tesisatçısı Mehmet Akçabay'ın (39) yaklaşık 1 yıl önce aldığı hafif ticari araç, evinin önünde park halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı çardak da yanarak kül oldu. Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'nde, dün saat 13.00 sularında, Mehmet Akçabay'ın evinin önünde park halindeki 07 BRN 49 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı. Olayı gören ve Akçabay ile aynı binada yaşayan komşuları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine ilk olarak Tekirova Jandarma Komutanlığı ekipleri gelirken, alana yaklaşan çocukları ve vatandaşları ekipler uzaklaştırdı. Jandarmanın ardından olay yerine Kemer Orman İşletme Şefliği'ne ait arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerine ait araçlar sevk edildi. Gelen ekipler yangına müdahale etti. Hafif ticari araçta başlayan yangın hemen yanında bulunan çardağa da sıçradı. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen hafif ticari araç ve çardak yanarak kullanılamaz hale geldi. Aracının yandığını öğrenip eve gelen, bir otelde su tesisatçısı olarak çalışan Mehmet Akçabay büyük üzüntü yaşadı.