ANTALYA Birlikte olmak istediği kadının kapısına dayanınca gözaltına alındı - Son Dakika

ANTALYA Birlikte olmak istediği kadının kapısına dayanınca gözaltına alındı

Birlikte olmak istediği kadının kapısına dayanınca gözaltına alındı*- ANTALYA'da icralık dairesini kurtaracağını söylediği N.D.'ye (38) kendisini avukat olarak tanıtıp arkadaşlık kuran M.Ö., süreçte kadını rahatsız etmeye başlayınca hakkında birkaç kez uzaklaştırma kararı verildi.

Birlikte olmak istediği kadının kapısına dayanınca gözaltına alındı

*- ANTALYA'da icralık dairesini kurtaracağını söylediği N.D.'ye (38) kendisini avukat olarak tanıtıp arkadaşlık kuran M.Ö., süreçte kadını rahatsız etmeye başlayınca hakkında birkaç kez uzaklaştırma kararı verildi. Korkudan annesinin evine sığınan N.D.'yi burada da bulup dün akşam kapıya dayanan M.Ö., polis tarafından gözaltına alındı.

Dün saat 18.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olay, iddiaya göre şöyle gelişti; 5-6 ay önce tanıştığı N.D.'ye kendisini avukat olarak tanıtan ve icralık dairesini kurtarabileceğini öne süren M.Ö., bir süre bu durumu bahane ederek kadınla görüşmeyi sürdürdü. Süreçte kadını rahatsız eden M.Ö., önceki gün yine N.D.'nin evine geldi. M.Ö. görüşme talebinin reddedilmesi üzerine kapıyı tekmelemeye başladı. Polisi arayan N.D., M.Ö.'den şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen ve hakkında uzaklaştırma kararı verilen M.Ö., ardından serbest bırakıldı.

SİLAH ÇALILIKLAR ARASINDA BULUNDU

Evine gitmeye korkan N.D., oğluyla birlikte annesinin Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evine sığındı. Dün akşam saatlerinde N.D.'nin annesinin evine tabancayla gelen M.Ö., yaşananlardan dolayı özür diledi. N.D.'nin oğlu önce polisi, ardından babası E.D.'yi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.Ö.'yü sokak üzerinde yakalayıp gözaltına aldı. Murat Ö.'nün tabancası ise çalılıklar arasında bulundu.

'KARIMIN BAŞINA SİLAH DAYAMIŞ'

Kayınvalidesinin evine gelen E.D., 'Bu kişi sürekli birlikte olmaları gerektiğini söyleyerek eşimi tehdit ediyor. İki ay önce şikayette bulunarak uzaklaştırma kararı aldırmıştık. Uzaklaştırma süresi bittikten sonra önceki gün yine silahla evimize geldi. Karakola giderek şikayetçi olduk. Uzaklaştırma kararı aldırdık. Serbest kaldıktan sonra bize telefon açarak ağza alınmayacak küfürler etti. Bizi ölümle tehdit etti. Şimdi de kayınvalidemin evini bastı" diye konuştu.

'ÖLDÜRMEMİZ Mİ LAZIM'

'Bizim bu adamı öldürmemiz mi lazım" diyen E.D., konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Bu adamı tutuklayacak bir kanunumuz yok mu' Adam psikopat. Benim nikahlı karımı görmüş ve 'bu kadını istiyorum' diyerek aramıza girdi. Karımın benden boşanmasını istiyor. Eşimi ve çocuklarımı öldürmekle tehdit ediyor. Adam şizofren mi, manyak mı, psikopat mı bilmiyorum. Dördüncü kez uzaklaştırma aldırdık."

'ADALET İSTİYORUM'

M.Ö.'nün eşine kendisini avukat olarak tanıttığını sözlerine ekleyen E.D., şöyle devam etti:

'Ekonomik sıkıntılardan dolayı icraya giden bir evimiz var. Adam da kendini eşime avukat olarak tanıtmış. Eşimin arkadaşının sevgilisi olduğunu söylemiş ve 'Ben bu evi icradan kurtarırım' demiş. 5-6 aydır eşimi yollarda taciz edip, kafasına silah dayayan bir adam. Ben esnafım. Devletime güveniyorum. Adalet istiyorum."

DAHA ÖNCE İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞ

Diğer yandan, M.Ö.'nün geçtiğimiz günlerde Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki bir binanın çatısına çıkarak silahla intihara teşebbüs etmeye çalıştığı, polis tarafından ikna edilerek aşağı indirildiği öğrenildi.

ANTALYA Birlikte olmak istediği kadının kapısına dayanınca gözaltına alındı

Zahit Şeyhanoğulları, Konyaaltı, Silah, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 11:17 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Birlikte olmak istediği kadının kapısına dayanınca gözaltına alındı - Son Dakika

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