ANTALYA BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI REHİN ALDI, 'KORONAVİRÜSLÜYÜM' DİYEREK POLİSE TÜKÜRDÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI REHİN ALDI, 'KORONAVİRÜSLÜYÜM' DİYEREK POLİSE TÜKÜRDÜ - Son Dakika

ANTALYA BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI REHİN ALDI, 'KORONAVİRÜSLÜYÜM' DİYEREK POLİSE TÜKÜRDÜ

6 saat önce

Antalya'da emekli astsubay Ebubekir D. (46), birlikte yaşadığı Romen vatandaşı Karmen Volice'yi (40) rehin aldı.

Antalya'da emekli astsubay Ebubekir D. (46), birlikte yaşadığı Romen vatandaşı Karmen Volice'yi (40) rehin aldı.

Öldürülmekten korkan Volice, kendini bir odaya kilitleyip polisi aradı.

Jandarma eşliğinde eve operasyon düzenleyen polis, Ebubekir D.'yi etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Ebubekir D. kendisini araca bindirmeye çalışan ekiplere, "Ben koronavirüslüyüm. Hepinize bulaşsın" diyerek tükürdü.

ANTALYA'da, emekli astsubay Ebubekir D. (46), birlikte yaşadığı Rumen Karmen Volice'yi (40) silahla korkutarak, evde rehin aldı. Volice de kendisini odaya kilitleyip, polisi aradı. Jandarma eşliğinde eve operasyon düzenleyen polis, Ebubekir D.'yi gözaltına aldı. Ebubekir D., kendisini ekip aracına bindirmeye çalışan ekiplere, "Ben koronavirüslüyüm. Hepinize bulaşsın" diyerek, tükürdü.

Olay, saat 05.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Emekli astsubay Ebubekir D. ile bir süredir birlikte yaşadığı belirtilen Rumen Karmen Volice arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, Ebubekir D.'nin kendisini öldürmekle tehdit edip, silahla korkuttuğunu iddia eden Karmen Volice, odaya kapanarak, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, Ebubekir D. ile konuşup, ikna etmeye çalıştı. Emekli asker, polise teslim olmayacağını belirterek, olay yerine askeri görevlilerin gelmesini istedi. Bunun üzerine olay yerine özel harekat ekipleri ile Konyaaltı Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler geldi. Binaya giren ekipler, yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından Ebubekir D.'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülmek istenen Ebubekir D., ekip otosuna bindirileceği sırada "Ben koronavirüslüyüm" diyerek, tükürüp, küfretti. Ekip otosuna zarar veren Ebubekir D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Rumen Karmen Volice'nin ifadesi de emniyette alındı.

Emekli astsubay Ebubekir D.'nin, 3 yıl önce kiraladığı evde Karmen Volice ile birlikte kalmaya başladığı, buraya da Marmaris'ten taşındığı belirtildi.

ANTALYA BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI REHİN ALDI, 'KORONAVİRÜSLÜYÜM' DİYEREK POLİSE TÜKÜRDÜ

Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:22 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İETT ŞOFÖRLERİNİ TAŞIYAN SERVİS ARACI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYMADI
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi Dayak atan Hint polisi bu kez sokak sokak gezerek şarkı söyledi Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur         
18:09
Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı         
17:49
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz         
17:44
Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak         
17:40
"Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız         
17:36
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı 'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı         
17:33
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi         
17:24
İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı         
17:14
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi         
17:09
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz         
17:06
Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak         
17:06
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor         
17:04
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi         
17:00
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:50
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü         
16:50
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti         
16:45
Karantinada canı sıkılan Bella, çamaşırsız giydiği ceketi ile yürek hoplattı Karantinada canı sıkılan Bella, çamaşırsız giydiği ceketi ile yürek hoplattı         
16:40
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler         
16:37
Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil         
16:33
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için         
16:28
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor         
16:28
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi         
16:15
Böbrek nakli yaptırdığı hastaneyi unutmadı! Selena Gomez'den yüklü korona bağışı Böbrek nakli yaptırdığı hastaneyi unutmadı! Selena Gomez'den yüklü korona bağışı         
16:10
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi         
16:08
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı         
16:02
Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı         
15:58
İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu         
15:55
Son Dakika: Karantinadan kaçanlar Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek         
15:54
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı         
15:39
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 18:17:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI REHİN ALDI, 'KORONAVİRÜSLÜYÜM' DİYEREK POLİSE TÜKÜRDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]