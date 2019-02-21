Son Dakika Haberleri: Antalya Bisiklet Turu

Antalya Bisiklet Turu

1 saat önce

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya), 141 kilometrelik Köprülü Kanyon etabıyla başladı.

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Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya), 141 kilometrelik Köprülü Kanyon etabıyla başladı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde 2.2 kategorisinde 4 etaplı yol yarışı olarak, "Adrenalin Antalya'da yükseliyor" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, 21 ülkeden 28 takım, 168 sporcu yarışıyor.

Organizasyonun ilk etabına katılan yerli ve yabancı bisikletçiler, şehrin tarihi, simge yerlerinde pedal çevirme fırsatını bulacak.

Sporcular, ilk etabın başlangıç yeri Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon'dan parkur sonu Antalya kent merkezine kadar, Aspendos Antik Kenti, Aspendos Tiyatrosu ve antik su kemerleri arasından geçecek.

Sporcular, 4 gün boyunca 500 kilometre yol katedecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:28 Kaynak: AA

Köprülü, Antalya, Spor
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