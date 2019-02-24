Son Dakika Haberleri: Antalya Bisiklet Turu

Antalya Bisiklet Turu

1 saat önce

Bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Bisiklet Turu'nda (Tour of Antalya) dördüncü ve son gün, 157 kilometrelik Side-Antalya etabıyla başladı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Bisiklet Turu'nda (Tour of Antalya) dördüncü ve son gün, 157 kilometrelik Side-Antalya etabıyla başladı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde 2.2 kategorisinde 4 etaplı yol yarışı olarak yer alan ve "Adrenalin Antalya'da yükseliyor" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, 21 ülkeden 28 takım ile 168 sporcu mücadele ediyor.

Turun son etabının startı, Side Antik Tiyatro önünden Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve İlçe Jandarma Komutanı Kürşat Kutalmış Şenol tarafından verildi.

Sporcular, Side Antik Kenti, Sorgun Ormanı ve D-400 karayolu güzergahını takip ederek Antalya'da finiş görecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:07 Kaynak: AA

Side, Antalya, Spor
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