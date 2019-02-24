Bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya
Bisiklet Turu'nda (Tour of Antalya) dördüncü ve son gün, 157 kilometrelik Side-Antalya etabıyla başladı.
Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde 2.2 kategorisinde 4 etaplı yol yarışı olarak yer alan ve "Adrenalin Antalya'da yükseliyor" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, 21 ülkeden 28 takım ile 168 sporcu mücadele ediyor.
Turun son etabının startı, Side Antik Tiyatro önünden Manavgat
Kaymakamı Mustafa Yiğit
, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen
ve İlçe Jandarma
Komutanı Kürşat Kutalmış Şenol tarafından verildi.
Sporcular, Side Antik Kenti, Sorgun
Ormanı ve D-400 karayolu güzergahını takip ederek Antalya'da finiş görecek.