Antalya Bisiklet Turu

Antalya Bisiklet Turu'nda Leopard Pro Cycling takımından Polonyalı Szymon Rekita, genel klasmanda birinciliği elde etti.

Antalya Bisiklet Turu'nda Leopard Pro Cycling takımından Polonyalı Szymon Rekita, genel klasmanda birinciliği elde etti.



Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan 2.2 kategorisindeki yarışın dördüncü ve son etabı olan Side-Antalya etabı, 157 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.



Corendon Circus takımından Belçikalı sporcu Roy Jans, etabı 3 saat 26 dakika 21 saniye ile ilk sırada tamamladı.



Genel klasmanda birinci olan Szymon Rekita, "Magenta" renkli mayoyu ülkesine götürmeye hak kazandı. Takımlar sıralamasında ise Lüksemburg ekibi Leopard Pro Cycling ilk sırada yer aldı.



Turuncu renkli "Tırmanış" (Dağların Kralı) ve yeşil renkli "Antik Kentler" mayosunu Wiggins Lecol Takımı'ndan James Fouche kazanırken, sarı renkli "Sprint" mayosunun sahibi ise Monkey Town'dan Bas van der Kooij oldu.



Yarış sonunda düzenlenen törende Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ile diğer yetkililer, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

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