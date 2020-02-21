Antalya Bisiklet Turu - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalya Bisiklet Turu - Son Dakika Spor

Antalya Bisiklet Turu

7 saat önce

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategorisinde bulunan Antalya Bisiklet Turu'nda (Tour of Antalya), 165 kilometrelik Kemer-Antalya etabına geçildi.

Antalya Bisiklet Turu, System.String[]

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategorisinde bulunan Antalya Bisiklet Turu'nda (Tour of Antalya), 165 kilometrelik Kemer-Antalya etabına geçildi.

Organizasyonda 23 ülkeden 29 takım ve 174 sporcu mücadele ediyor. İkinci gün etabının başlangıcı, Kemer ilçesindeki saat kulesi önünden verildi.

Sporcular, yağmurlu havada Kumluca ilçesi Mavikent, Adrasan, Olimpos'u takiben Antalya Cumhuriyet Meydanı'na en kısa sürede ulaşabilmek için pedal çevirmeye başladı.

"Kadın varsa hayat var" sloganıyla gerçekleştirilen, teması "Antalya'nın doğal güzellikleri" olan profesyonel yol bisiklet yarışının ilk gün gerçekleştirilen 149 kilometrelik Antalya-Antalya etabını, Israel Start- Up Nation Takımı'ndan Mihkel Raim kazanmıştı.

Antalya, Kemer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bunalıma giren 72 yaşındaki adam, ormanda kendisini iple ağaca asarak intihar etti
Beşiktaş, Loris Karius ile yola devam etmeyecek İstanbul Valiliği'ndeki futbol zirvesi sona erdi Son dakika: Fenerbahçe, Adil Rami'nin sözleşmesini feshetti

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 19:37:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya Bisiklet Turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]