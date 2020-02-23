Antalya Bisiklet Turu - Son Dakika
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Antalya Bisiklet Turu

6 saat önce

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategorisinde bulunan Antalya Bisiklet Turu'nda (Tour of Antalya) 136,8 kilometrelik Side-Antalya etabına geçildi.

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Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategorisinde bulunan Antalya Bisiklet Turu'nda (Tour of Antalya) 136,8 kilometrelik Side-Antalya etabına geçildi.

Organizasyonun son etabında 23 ülkeden 29 takım ve 138 sporcu mücadele ediyor. Dördüncü gün etabının başlangıcı, Side Antik Tiyatro önünden ilçe protokolü üyelerince verildi.

Bisikletçiler, 136,8 kilometrelik son etapta D-400 kara yolu boyunca pedal çevirmeye başladı. Sporcular; Boğazkent, Belek, Aksu güzergahlarını takip ederek Lara'daki bitiş noktasına ulaşmaya çalışacak.


Dün gerçekleştirilen turun üçüncü etabını, 2 saat 24 dakika 37 saniyeyle "Team Felbermayr" takımından Riccardo Zoidl birinci tamamlamıştı.

Antalya, Side, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:24 Kaynak: AA
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