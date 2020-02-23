Antalya Bisiklet Turu

Bisikletçiler, 136,8 kilometrelik son etapta D-400 kara yolu boyunca pedal çevirmeye başladı. Sporcular; Boğazkent , Belek , Aksu güzergahlarını takip ederek Lara'daki bitiş noktasına ulaşmaya çalışacak.

Organizasyonun son etabında 23 ülkeden 29 takım ve 138 sporcu mücadele ediyor. Dördüncü gün etabının başlangıcı, Side Antik Tiyatro önünden ilçe protokolü üyelerince verildi.

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