Antalya Bisiklet Turu - Son Dakika
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Antalya Bisiklet Turu

6 saat önce

Antalya Bisiklet Turu'nda Canyon DHB takımından İngiliz sporcu Max Stedman, genel klasmanda birinciliği elde etti.

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Antalya Bisiklet Turu'nda Canyon DHB takımından İngiliz sporcu Max Stedman, genel klasmanda birinciliği elde etti.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan 2.1 kategorisindeki yarışın dördüncü ve son etabı olan Side-Antalya etabı, 136,8 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.

Etabı Alpecin Fenix takımından Tim Merlier 2 saat 57 dakika 31 saniye ile kazandı. Felbermary takımından Filipe Fortin ikinci, Bike Aid takımından Lucas Carstensen üçüncü oldu.

Genel klasmanda birinci olan Max Stedman, "Magenta" renkli mayoyu ülkesine götürmeye hak kazandı.

İkinciliği Sport Vlaanderan Baloise takımından Kenneth Van Rooy, üçüncülüğü ise Kometa Xstra Cycling takımından Alessandro Fancellu elde etti.

Takımlar sıralamasında ise Alpecin Fenix ilk sırada yer aldı.

Sprint klasmanında Sport Vlaanderan Baloise takımından Kentteh Van Rooy "Sarı", tırmanış klasmanında Felbermayr takımından Riccardo Zoidl "Turuncu", doğal güzellikleri vurgulayan "yeşil" formanın sahibi ise Tartoletto Isorex takımından Maxime de Poorter oldu.

Yarış sonunda düzenlenen törende Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ile diğer yetkililer, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Antalya, Side, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:26 Kaynak: AA
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