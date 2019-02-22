Antalya Bisiklet Turu - Antalya - Kemer Etabı
16 dakika önce
Bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Bisiklet Turu'nda (Tour of Antalya) ikinci gün, 111 kilometrelik Antalya-Kemer etabıyla başladı.
Bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Bisiklet Turu'nda (Tour of Antalya) ikinci gün, 111 kilometrelik Antalya-Kemer etabıyla başladı.
Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde 2.2 kategorisinde 4 etaplı yol yarışı olarak yer alan ve "Adrenalin Antalya'da yükseliyor" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, 21 ülkeden 28 takım ve 168 sporcu mücadele ediyor.
Turun ikinci etabı Antalya Akvaryum'dan start alırken, sporcular, Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'nden dönüş yapıp, tekrar aynı güzergahı takip ederek kent merkezindeki Konyaaltı Caddesi'nde finiş görecek.
Bisikletçilerin Antalya Akvaryum içerisinden geçişleri sırasında renkli görüntüler oluştu.
Sporcular, 4 gün boyunca 500 kilometre yol katedecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:31 Kaynak: AA
Zihinsel Engelli Çocuğundaki Morlukları Gören Anne, Şikayetçi Oldu
Alanya'da Sahile Ölü Gümüş Balıkları Vurdu
Erdoğan, Miting Yaptığı Kentte Belediyeye Kızdı: Böyle Devam Ederse Vurur Geçeriz
Ahmet Kural'a İftira Soruşturmasında Takipsizlik Kararı Verildi