Antalya Bisiklet Turu, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi

"Tour of Antalya" 2022 yılında, 10-13 Şubat tarihlerinde organize edilmesi planlanıyor.

Alınan kararda, takım yöneticisi, antrenör, sporcu, katılımcı, medya mensubu, görevli ve gönüllülerin sağlığının korunması etkili oldu.

Organizasyon komitesinin açıklamasına göre, 11-14 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Antalya Bisiklet Turu ile 14 Şubat'taki amatör yol bisiklet yarışı Gran Fondo Antalya, Kovid-19 salgınının sürmesi nedeniyle yapılmayacak.

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