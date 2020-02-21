Antalya Bisiklet Turu'nda ikinci etap sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalya Bisiklet Turu'nda ikinci etap sona erdi - Son Dakika Spor

Antalya Bisiklet Turu'nda ikinci etap sona erdi

7 saat önce

Antalya Bisiklet Turu'nun ikinci etabını "Bardiani CSF Fazione" takımından Giovanni Lonardi kazandı.

Antalya Bisiklet Turu'nun ikinci etabını "Bardiani CSF Fazione" takımından Giovanni Lonardi kazandı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategorisinde bulunan Antalya Bisiklet Turu'nda (Tour of Antalya) "Kemer-Antalya" etabı tamamlandı.

Toplam 23 ülkeden 29 takım ve 174 sporcunun katıldığı organizasyonda, Kemer, Kumluca ile Adrasan ve Olimpos'u da içeren ikinci etapta sporcular, 165 kilometre pedal çevirdi.

Kumluca'da kaza

Kumluca Otogar Kavşağı'nda son bisikletçi kavşağa girdiği sırada önünde seyreden yarış organizasyonunda görevli otomobile çarpmamak için ani manevra yapınca asfalt zemine düşerek yaralandı.

Sporcuya ilk müdahale, yarış organizasyonunda görev alan polis ve belediye görevlilerince yapıldı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan'ın da müdahale ettiği ve vücudunda kırıklar olduğu belirtilen sporcu, olay yerine gelen ambulansla Kemer'deki özel hastaneye sevk edildi.

İkinci etabın galibi Lonardi

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren turun ilk etabı "Bardiani CSF Fazione" takımından 4 saat 16 dakika 58 saniye ile Giovanni Lonardi kazandı. Lonardi, bu sonuçla AKRA Hotel sponsorluğundaki genel klasman forması olan "magenta" renkteki formayı giyecek.

İkinciliği aynı zaman ve tekerlek farkıyla Alpecin Fenix Takımından Gianni Vermeersch, üçüncülüğü Sport Vlaanderan Baloise Takımından Kenneth Van Rooy elde etti.

İkinci etapta dereceye giren sporculara ödülleri, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ile diğer yetkililer tarafından verildi.

Lonardi: "Sezon başından beri bu zaferi bekliyordum"

İkinci etabın kazananı Lonardi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünkü yarışın yağış altında ve soğuk havada zor geçtiğini ifade etti.

Antalya Bisiklet Turu sonunda genel klasman birinciliğini kazanmayı denemek istediğini ancak bunun çok kolay olmayacağını dile getiren Lonardi, "Sezon başından beri bu zaferi bekliyordum. Etap birinciliğini kazandığım için mutluyum." dedi.

Yarın Aspendos-Termessos etabıyla devam edecek yarışlar, 23 Şubat Pazar günü sona erecek.

Antalya Bisiklet Turu'nda ikinci etap sona erdi

Antalya, Kemer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:48 Kaynak: AA
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