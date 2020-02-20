Antalya Bisiklet Turu’nda ilk etap sona erdi, kazanan Israel Start-Up Nation’tan Mihkel Räim - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalya Bisiklet Turu’nda ilk etap sona erdi, kazanan Israel Start-Up Nation’tan Mihkel Räim - Son Dakika Spor

Antalya Bisiklet Turu’nda ilk etap sona erdi, kazanan Israel Start-Up Nation’tan Mihkel Räim

16 dakika önce

Antalya Bisiklet Turu’nun üçüncü edisyonu, Antalya Yat Limanı’ndan start aldı.

Antalya Bisiklet Turu’nda ilk etap sona erdi, kazanan Israel Start-Up Nation’tan Mihkel Räim, System.String[]

Antalya Bisiklet Turu’nun üçüncü edisyonu, Antalya Yat Limanı’ndan start aldı. İlk etap 149,2 kilometre uzunluğundaydı ve toplu sprint finişiyle bitmesi bekleniyordu. Finiş noktasıysa Cumhuriyet Meydanı’ydı.

Kaçış grubu, etabın erken kilometrelerinde iki bisikletçi tarafından oluşturuldu. Ukrayna Milli Takımı’ndan Vitaliy Buts ve A Bloc takımından Aden Peterson, son birkaç kilometreye dek kaçışı sürdürse de finiş öncesinde pelotona yakalanmaktan kurtulamadı.

Dolayısıyla -beklenildiği üzere- bir toplu sprint finişi izledik. Kazanan, Antalya Bisiklet Turu’na katılan ilk World Tour takımı olan Israel Start- Up Nation’ın Estonyalı bisikletçisi Mikhel Räim oldu. 2016’da Macaristan Bisiklet Turu’nda ve 2019’da Estonya Bisiklet Turu’nda genel klasman zaferleri yaşayan Räim, böylelikle kariyerinin en büyük başarılarından birine Antalya’da imza attı.

Etabın ikincisi Adria Mobil takımının Sloven sprinteri Marko Kump, üçüncü ise Sport Vlaanderen Baloise’dan Belçikalı Kenneth Van Rooy oldu.

Kaçış grubunda yer alan Vitaliy Buts, hemen ara tırmanış hem de ara sprint kapısını ilk sırada geçerek her iki klasmanda da lider oldu.

İkinci etap, yarın Kemer’den start alacak ve yine Antalya’da, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek.

Antalya Yat Limanı, Antalya, Up, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Seda Sayan, konserinde giydiği iç çamaşırsız elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti
Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, Diyarbakır'da defnedildi Türkiye Kupası Finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Derbi maçın oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi

Son Dakika Haberleri
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 20:30:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya Bisiklet Turu’nda ilk etap sona erdi, kazanan Israel Start-Up Nation’tan Mihkel Räim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]