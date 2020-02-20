Antalya Bisiklet Turu’nda ilk etap sona erdi, kazanan Israel Start-Up Nation’tan Mihkel Räim

Antalya Bisiklet Turu’nun üçüncü edisyonu, Antalya Yat Limanı’ndan start aldı. İlk etap 149,2 kilometre uzunluğundaydı ve toplu sprint finişiyle bitmesi bekleniyordu. Finiş noktasıysa Cumhuriyet Meydanı’ydı.

Kaçış grubu, etabın erken kilometrelerinde iki bisikletçi tarafından oluşturuldu. Ukrayna Milli Takımı’ndan Vitaliy Buts ve A Bloc takımından Aden Peterson, son birkaç kilometreye dek kaçışı sürdürse de finiş öncesinde pelotona yakalanmaktan kurtulamadı.

Dolayısıyla -beklenildiği üzere- bir toplu sprint finişi izledik. Kazanan, Antalya Bisiklet Turu’na katılan ilk World Tour takımı olan Israel Start- Up Nation’ın Estonyalı bisikletçisi Mikhel Räim oldu. 2016’da Macaristan Bisiklet Turu’nda ve 2019’da Estonya Bisiklet Turu’nda genel klasman zaferleri yaşayan Räim, böylelikle kariyerinin en büyük başarılarından birine Antalya’da imza attı.

Etabın ikincisi Adria Mobil takımının Sloven sprinteri Marko Kump, üçüncü ise Sport Vlaanderen Baloise’dan Belçikalı Kenneth Van Rooy oldu.

Kaçış grubunda yer alan Vitaliy Buts, hemen ara tırmanış hem de ara sprint kapısını ilk sırada geçerek her iki klasmanda da lider oldu.

İkinci etap, yarın Kemer’den start alacak ve yine Antalya’da, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek.