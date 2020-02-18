Antalya Bisiklet Turu'nda pedallar, kadına şiddete karşı dönecek

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bu yıl 3. kez düzenlenecek Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) "Kadın varsa hayat var" sloganıyla gerçekleştirileceğini kaydetti.

Karaloğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategorisinde bulunan Antalya Bisiklet Turu'nun 23 ülkeden 29 takım ve 174 sporcunun katılımıyla 20-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Antalya'nın turizmde geçen yılı rekorlarla kapattığını, 2020 yılına da yüzde 30'luk bir artışla başladığını aktaran Karaloğlu, bu pozitif gelişmenin devam etmesi için Antalya Bisiklet Turu gibi etkinliklerin önemli olduğunu dile getirdi.

Yarışın ilk etabının 20 Şubat Perşembe günü Kaleiçi'nden başlayıp, Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanacağını, ikinci gün ise yarışların Kemer'den başlayıp, Cumhuriyet Meydanı'nda biteceğini anlatan Karaloğlu, "Üçüncü gün çok önemli bir etap gerçekleştirilecek. Bir antik şehirden, antik tiyatrodan, Aspendos'tan başlayacak yarış, Termessos antik kentinde bitecek. Son gün yarışlarımız ise yine Antalya'nın ve Türkiye'nin çok önemli antik şehirlerinden birisi olan Side'den başlayıp, Akra Barut Oteli yanındaki İnönü Parkı'nda sonuçlanacak. Ödül töreni de orada olacak." diye konuştu.

Yarışın sloganı "Kadın varsa hayat var"

Karaloğlu, turun tamamlanacağı 23 Şubat Pazar günü, amatör bisikletçilerin katılabileceği 60 ve 90 kilometrelik parkurlarda yarışların gerçekleştirileceğini kaydetti.

Sosyal sorumluluk alanında bir farkındalık çalışmasına da imza atılacağını anlatan Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Son dönemde Türkiye'de kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet meselesini çok konuşur olduk. Yüreğimiz çok yandı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, devletimizin, hükümetimizin bu konuda çok büyük bir hassasiyeti var. Bu yarış dolayısıyla bir de farkındalık sürüşümüz olacak. 3,5 kilometrelik, çoluk, çocuk herkesin katılabileceği bir parkur. Terracity önünden başlayıp, İnönü Parkı'nda bitecek. Bu yılki farkındalık sürüşümüzün mottosu, 'Kadın varsa hayat var.' Bu mottoyla tişörtlerimizi giyerek, bir farkındalık sürüşü yapacağız. Antalya'dan Türkiye'ye ve dünyaya, 'Kadın varsa hayat var, aman ha kadına karşı şiddete ve kadın cinayetlerine son, sıfır tolerans.' diyeceğiz."

"Temennimiz, Tour of Antalya için bir milyon insan gelsin"

Vali Karaloğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığının bisiklet turizmini stratejik alanlar arasına aldığını, bu yönde çalışmalar yaptığını bildirdi.

Antalya'da çok sayıda bisiklet takımının kamp yaptığına değinen Karaloğlu, bu yıl 80'in üzerinde takımın katıldığı farklı yarışların yapılacağını söyledi.

Bu durumun, Tour of Antalya'nın doğru yolda olduğunu gösterdiğini aktaran Karaloğlu, "Kentin Tour of Antalya'yı sahiplenmesi, Antalya'yı önümüzdeki dönemde dünyanın en önemli bisiklet destinasyonlarından birisine dönüştürecek." ifadelerini kullandı.

Bisiklet turizminin spor turizminde farklı bir konumu bulunduğuna dikkati çeken Münir Karaloğlu, en uzun kamp yapan branşın bisiklet olduğunu vurguladı. Şu anda Antalya'ya gelen takımların 90 gün kaldıklarını dile getiren Karaloğlu, gün sayısının 120'ye çıkmasını isteyen organizatörler olduğunu kaydetti.

Tour of Antalya'yı herkesin izlemesi temennisinde bulunan Karaloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyadaki bisiklet yarışlarından Fransa Turu'nu 500 bin kişi izlemeye gidiyor. Temennimiz odur ki Tour of Antalya'yı izlemek için bir milyon insan gelsin. İş birliğimiz devam ettiği sürece bu da olacaktır. Spor turizmi açısından iklim dolayısıyla Antalya çok avantajlı bir şehir. Eskiden spor turizmi denince futbol, golf akla geliyordu. Artık Antalya, 54 olimpik sporun her biri için kamp yapılabilecek altyapıya sahip. Önümüzdeki dönemde spor turizminden daha çok pay aldığımızı göreceğiz."