Antalya Bisiklet Turu'nda son etap Merlier’nin, şampiyonluk Stedman’ın tour of antalya

Bu sene üçüncüsü düzenlenen Antalya Bisiklet Turu’nun dördüncü ve son etabı bugün Side ile Antalya arasında koşuldu. 136,8 kilometre uzunluğundaki etabı, toplu sprint finişi sonucunda Alpecin-Fenix takımının Belçika Yol Bisikleti Şampiyonu sporcusu Tim Merlier kazandı. Team Felbermayr’dan İtalyan Filippo Fortin ikinci, Bike Aid’den Alman Lucas Carlstensen ise üçüncü oldu.

Bu sonuçların ardından dünkü kraliçe etabı üçüncü sırada bitirip genel klasman liderliğini ele geçiren Canyon dhb’li Britanyalı bisikletçi Maximilian Stedman, bu etapta liderliğini korumayı başardı ve 2020 Antalya Bisiklet Turu’nun genel klasman şampiyonu oldu.

Genel klasmanda ikinciliği, Stedman’ın yalnızca bir saniye arkasında yer alan Sport Vlaanderen-Baloise takımından Kenneth Van Roy aldı. Sprinter özelliğiyle tanınan Van Roy, bugün etabı ilk üçte bitirip zaman bonusu kazanması durumunda genel klasman şampiyonu olacaktı ancak finişe yaklaşık 100 metre kala kaza yapıp yerde kalınca bunu başaramadı. Genel klasman üçüncüsü ise Kometa Xstra takımından İtalyan Alessandro Fancellu oldu.

Sprint klasmanında birinci olan bisikletçiye verilen Sarı Mayo’yu Kenneth Van Roy, en iyi tırmanışçıya verilen Turuncu Mayo’yu -üçüncü etabın galibi- Team Felbermayr’dan Riccardo Zoidl kazandı. Doğal Güzellikler kapılarından en fazla puanı toplayan Tartoletto-Isorex sporcusu Maxime De Poorter ise Yeşil Mayo’yu giydi.