Antalya Bisiklet Turu'nda üçüncü etap sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalya Bisiklet Turu'nda üçüncü etap sona erdi - Son Dakika Spor

Antalya Bisiklet Turu'nda üçüncü etap sona erdi

6 saat önce

Antalya Bisiklet Turu'nun üçüncü etabını "Team Felbermayr" takımından Riccardo Zoidl kazandı.

Antalya Bisiklet Turu'nun üçüncü etabını "Team Felbermayr" takımından Riccardo Zoidl kazandı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategorisinde bulunan Antalya Bisiklet Turu'nda (Tour of Antalya) "Aspendos-Termessos" etabı tamamlandı.

Toplam 23 ülkeden 29 takım ve 174 sporcunun katıldığı organizasyonda, üçüncü tırmanış etabında sporcular 101 kilometre pedal çevirdi.

Turun üçüncü etabını "Team Felbermayr" takımından 2 saat 24 dakika 37 saniyeyle Riccardo Zoidl birinci tamamladı.

Etap ikinciliğini "Israel Start UP Nation" takımından Matteo Badilatti, üçüncülüğü de "Canyon DHB" takımından Max Stedman kazandı.

AKRA Hotel sponsorluğundaki genel ferdi klasman birincilerine verilen "magenta" renkli mayoyu bu etaptan sonra "Canyon DHB" takımından Max Stedman giyme hakkını elde etti.

Turun son gününde yarın 61 kilometrelik kısa ve 97 kilometrelik uzun parkurları kapsayan "AKRA Gran Fondo Antalya Powered by AG Tohum" yarışı da düzenlenecek. Organizasyon kapsamında "kadına karşı şiddete son" temalı farkındalık sürüşü de gerçekleştirilecek.

Bisiklet turu, yarın 136 kilometrelik Side-Antalya etabıyla sona erecek.

Antalya Bisiklet Turu'nda üçüncü etap sona erdi

Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:03 Kaynak: AA
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