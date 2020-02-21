Antalya Bisiklet Turu'nun ikinci etabının galibi Giovanni Lonardi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalya Bisiklet Turu'nun ikinci etabının galibi Giovanni Lonardi! - Son Dakika Spor

Antalya Bisiklet Turu'nun ikinci etabının galibi Giovanni Lonardi!

7 saat önce

Bu sene üçüncüsü düzenlenen Antalya Bisiklet Turu’nda ikinci etap, Antalya şehir merkezinin batısındaki Kemer’den start aldı.

Antalya Bisiklet Turu'nun ikinci etabının galibi Giovanni Lonardi!, System.String[]

Bu sene üçüncüsü düzenlenen Antalya Bisiklet Turu’nda ikinci etap, Antalya şehir merkezinin batısındaki Kemer’den start aldı. 165, 3 kilometre ile bu sezonki turun en uzun etabı olan ikinci etap, yoğun bir yağmur yağışının ardından Antalya Cumhuriyet Meydanı’nda toplu sprint finişiyle sona erdi. İtalyan’nın Proteams takımlarından Bardiani CSF - Faizané’den Giovanni Lonardi toplu sprint finişinde kazanan isim oldu. İkinci Alpecin-Fenix’ten Gianni Vermeersch, üçüncü ise dün olduğu gibi Sport Vlaanderen Baloise’dan Kenneth Van Rooy.

Etapta bir ara sprint ve bir ara tırmanış kapısının yanı sıra bir de Doğal Güzellikler Kapısı vardı. Ara sprint kapısından ilk sırada Adria Mobil bisikletçisi David Per, ara tırmanış kapısından ilk sırada ise Tirol KTM bisikletçisi Florian Kierner geçti. Olimpos Antik Kenti’nde yer alan Doğal Güzellikler Kapısı’ndan ilk sırada geçen isim ise Bingoal-Wallonie Bruxelles takımından Luc Wirtgen oldu.

Toplam dört etaptan oluşan yarışta üçüncü etap yarın Aspendos Antik Kenti ile Termessos Antik Kenti arasında koşulacak. Yarışın tek zirve finişine ev sahipliği yapacak etabın uzunluğu 101,6 kilometre.

Cumhuriyet Meydanı, Antalya, Kemer, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:14 
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