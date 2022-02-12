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Antalya Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı sona erdi - Son Dakika

Antalya Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı sona erdi

12.02.2022 16:29

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından olan Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) üçüncü günündeki Aspendos-Termessos etabı tamamlandı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından olan Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) üçüncü günündeki Aspendos-Termessos etabı tamamlandı.

Aspendos Antik Tiyatro önünde başlayan turda bisikletçiler, Termessos Antik Kenti'ne kadar 110,6 kilometre pedal çevirdi.

Üçüncü etabı, 2 saat 43 dakika 26 saniye ile Uno-X Pro bisiklet takımından Danimarkalı bisikletçi Jacob Hindsgaul Madsen kazandı. İkinciliği Gazprom-Rusvelo takımından İtalyan Alessandro Fedeli, üçüncülüğü ise Bingoal Pauwels Sauces WB takımından Lüksemburglu Luc Wirtgen elde etti.

İlk üç sıraya giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Tur, yarın 162,1 kilometrelik Antalya-Antalya etabıyla sona erecek.

Antalya Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı sona erdi
Antalya Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı sona erdi
Antalya Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı sona erdi
Antalya Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı sona erdi

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Aspendos, Bisiklet, Tiyatro, Antalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı sona erdi - Son Dakika
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