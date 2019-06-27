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ANTALYA Bisikletiyle yolun karşısına geçen Muhammed'e otomobil çarptı

32 dakika önce

Bisikletiyle yolun karşısına geçen Muhammed'e otomobil çarptıAntalya'nın Kemer ilçesinde bisikletiyle iş yerinden çıkan Muhammed Şerif'e (19) yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı.

Bisikletiyle yolun karşısına geçen Muhammed'e otomobil çarptı
Antalya'nın Kemer ilçesinde bisikletiyle iş yerinden çıkan Muhammed Şerif'e (19) yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Muhammed Şerif'in yaralandığı kaza, çalıştığı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerindeki bir otelde çalışan Muhammed Şerif, Salı günü mesai bitimi, saat 16.00 sıralarında iş yerinden ayrıldı. Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Şerif'e, Ercan G. (39) yönetimindeki 07 ADZ 397 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle havalanıp, asfalt zemine düşen Muhammed Şerif, yaralandı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Muhammed Şerif, ambulansla Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumu iyi olan Muhammed Şerif'in tedavisinin sürdüğü belirtildi. Otomobil sürücüsü Ercan G. ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Bu arada kaza anı, Muhammed Şerif'in çalıştığı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bisikletiyle iş yerinden çıkan Muhammed Şerif'e, karşıya geçmek için yolun ortasına geldiğinde otomobilin çarptığı görüldü. Kask ya da başka bir koruyucu kullanmadığı görülen Muhammed Şerif'in birkaç metre havalandığı belirlendi.
ANTALYA Bisikletiyle yolun karşısına geçen Muhammed'e otomobil çarptı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:21 Kaynak: DHA
Antalya, Muhammed Şerif, Güncel
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