ANTALYA Bisikletli Polis Timi 'Martılar' göreve başladı

Bisikletli Polis Timi 'Martılar' göreve başladıAntalya'da, Konyaaltı ve Lara sahillerinde yaz sezonu boyunca güvenliğin sağlanması için oluşturulan Bisikletli Polis Timi 'Martılar' göreve başladı.Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri bünyesinde kurulan Bisikletli Polis Timi Martılar, Konyaaltı ve Lara sahillerinde görev altı. 10 polis memurundan oluşan tim, sahilde can ve mal güvenliğini sağlayacak. Martılar, 09.00 ile 21.00 saatleri arasında halkın yoğun olduğu alanlarda görev yapacak. Sabah erken saatlerde göreve başlayan tim, denize girmek için sahile gelen vatandaşların da dikkatini çekti. Martı timi, gün içerisinde motorlu araçların giremediği yerlerde önleyici güvenlik hizmetinin yanı sıra olası suçla mücadele edecek. Bisikletli tim, 6 kilometrelik Konyaaltı sahilinin yanı sıra Atatürk Parkı, Cam Piramit, Kaleiçi ve Karaalioğlu Parkı'nda da görev alacak.Timdeki polislerden 6'sı Konyaaltı Sahili'nde, 4'ü ise Lara Sahili'nde görev yapacak.