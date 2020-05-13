ANTALYA Bisikletlilerden yollar açılsın talebi - Son Dakika

Bisikletlilerden yollar açılsın talebi

ANTALYA'da bisiklet sürücüleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan bisiklet yollarının açılmasını istiyor.

21 Mart'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelindeki bisiklet yolları kapandı. Ancak vatandaşların koronavirüs süreci boyunca toplu taşıma araçları kullanımından uzak durması nedeniyle bisiklet kullanımında artış yaşandı. Antalya'da da birçok vatandaş gün içindeki ulaşımını bisikletle sağlamaya başladı. Ancak bisiklet yollarının kapalı olması nedeniyle bisikletlerini araç yolunda süren bisiklet sürücüleri tedirginlik yaşıyor.

Bisikletin şu an için en steril araç olduğunu belirten Antalya Bisiklet Sevenler Grubu üyesi Alpaslan Coşkunoğlu, "Artık yavaş yavaş bazı şeyler normalleşiyor, ancak bisiklet yolları hala kapalı. Biz bisiklet yollarının açılmasını istiyoruz. Hepimiz bisikletimizle işimize gidiyor, ulaşımımızı sağlıyoruz. Bu ulaşım sırasında araç yollarını kullanıyoruz. Bu durum bizi tedirgin ediyor, geçtiğimiz günlerde iki arkadaşımız bisiklet sürerken geçirdikleri kazalarda yaralandı. Bizler şu an en steril ulaşım aracı olan bisikletlerimizi güvenli olarak kullanmak istiyoruz" dedi.