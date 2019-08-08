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ANTALYA Bisikletten düşen Abdullah yaşamını yitirdi

52 dakika önce

Bisikletten düşen Abdullah yaşamını yitirdiANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde bisikletten düşen Abdullah Batı (10), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ANTALYA Bisikletten düşen Abdullah yaşamını yitirdi, System.String[]
Bisikletten düşen Abdullah yaşamını yitirdi
ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde bisikletten düşen Abdullah Batı (10), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Korkuteli Yeni Mahalle'deki yazlıklarında ailesiyle birlikte tatil yapan Abdullah Batı, dün saat 18.00 sıralarında bisiklet kullanırken düştü. Bisikletin gidonu karnına saplanan Abdullah Batı, ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Abdullah Batı, buradaki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Abdullah Batı, doktorların çabasına rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdi.
Abdullah Batı'nın babası Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Batı ve ailesi olayın ardından büyük üzüntü yaşadı. Mehmet Batı sosyal medyadan oğluyla birlikte olduğu bir fotoğrafını, Boncuk gözlüm, babam, paşam, bir tanecik oğlum Abdullah'ım doyamadım sana. Biricik oğlum cennete uçtu. Cenazesi bugün öğle namazını müteakip Uzunoluk Mezarlığı'na defnedilecek. Allah'ım bizlere şefaatçi eyle mesajıyla paylaştı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Abdullah Batı için Uzunoluk Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Abdullah Batı'nın cenazesi Uzunoluk mezarlığında toprağa verildi. Abdullah Batı'nın babası Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Batı, cenaze sonrası taziyeleri kabul etti. Baba Mehmet Batı taziyeleri kabul ettiği sırada gözyaşlarını tutamadı.
Yeni Mahalle, Korkuteli, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:42 Kaynak: DHA
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