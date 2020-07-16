ANTALYA Boğaçay, bir ayda 550 ton bitki, 5 ton çöpten temizlendi - Son Dakika

ANTALYA Boğaçay, bir ayda 550 ton bitki, 5 ton çöpten temizlendi

Boğaçay, bir ayda 550 ton bitki, 5 ton çöpten temizlendiANTALYA'nın, kent merkezinden geçerek denize dökülen en büyük çaylarından olan Boğaçay, deniz süpürgesi ve bitki kesme makinesiyle temizleniyor.

Boğaçay, bir ayda 550 ton bitki, 5 ton çöpten temizlendi

10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası

ANTALYA'nın, kent merkezinden geçerek denize dökülen en büyük çaylarından olan Boğaçay, deniz süpürgesi ve bitki kesme makinesiyle temizleniyor. Çaydan 1 aylık sürede 550 ton sucul bitki, 5 ton da katı atık toplandı.

Konyaaltı ilçesi sınırlarında bulunan ve kuzeyden gelen Göksu ve batıdan gelen Çandır çayının, Konyaaltı sahiline 2 kilometre kala birleşmesiyle oluşan Boğaçay, kışın özellikle fazla yağış aldığı dönemlerde debisi artan bir çay. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönemki başkanı AK Parti'li Menderes Türel tarafından taşkını önlemek amacıyla yeniden düzenlenen Boğaçay, bölge halkının özelikle akşamları vakit geçirdiği bir alan oldu.

SU TUTUNCA YOSUNLAŞMA BAŞLADI

Debisi 1700 metreküplerden 2 bin 900'lere çıkan Boğaçay'da zamanla yosunlaşma ve kirlilik artınca Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in talimatıyla Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'ne bir sucul bitki kesme makinesi ve bir deniz süpürgesi alındı. Makinenin uç kısmı suyun 1 metre altına kadar inerek sucul bitkileri keserken deniz süpürgesi ise bu kesilen bitkileri ve su altındaki katı atıkları topluyor. Haftanın 7 günü 4 personel tarafından vardiyalı olarak çalıştırılan iki makine hiç durmadan Boğaçay'ı temizliyor.

1 AYDA 550 TON BİTKİ TOPLANDI

Boğaçay'ın temizlenmesiyle birlikte hem haşere ve sineklerden hem de çevre düzenlemesinin ardından koku sorununun ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Geçen ay yaz dönemi için yeniden göreve başlayan deniz süpürgesi ve bitki kesme makinesi günde ortalama 24 ton bitkiyi keserek, karaya çıkarıyor. 1 aylık sürede deniz süpürgesi 550 ton deniz sucul bitkisi 5 ton da katı atığı bertaraf etti. Kıyıya çıkarılan bu atıklar ise kamyonlarla alandan uzaklaştırılıyor.

Saat 08.30'da başlayıp 17.30'a kadar gerçekleştirilen çalışmaların kasım ayına kadar süreceği kaydedildi.

Konyaaltı, Göksu, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 09:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Boğaçay, bir ayda 550 ton bitki, 5 ton çöpten temizlendi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:37 Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 14:31 Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı 13:53 Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:19 Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor 12:11 Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:43 Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı 11:29 Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı 11:26 21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor 10:49 Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
14:37
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
14:33
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
14:31
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
13:53
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
13:14
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
12:53
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
12:19
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
12:11
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 16:10:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA Boğaçay, bir ayda 550 ton bitki, 5 ton çöpten temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]