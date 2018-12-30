Antalya Boğulan Polis Memuru Törenle Memleketine Uğurlandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün balıktan dönerken teknelerinin alabora olması sonucu boğularak yaşamını yitiren polis memuru Nurettin Özaydın (45) için tören düzenlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün balıktan dönerken teknelerinin alabora olması sonucu boğularak yaşamını yitiren polis memuru Nurettin Özaydın (45) için tören düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen törene polis memurunun eşi Nurten Özaydın, oğlu Umut Özaydın, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Erdem Ersoy, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kürşat Kutalmış Şenol, Müftü Mustafa Atilla, Ak Parti Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, ilçede görev yapan polislerle jandarmalar ve vatandaşlar katıldı.



Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, polis memuru Nurettin Özaydın'ın eşi ve oğluna taziyelerini ilettikten sonra cenazenin başında dua etti. Nurettin Özaydın'ın özgeçmişinin okunmasıyla başlayan tören, Kuran'ı Kerim okunması ve Manavgat müftüsünün konuşması ve dua etmesiyle sona erdi. Müftü Atilla, İslam ilmihal kitaplarında şehitliğin 3 çeşit olduğunu belirterek, Bunlardan biri vatan uğruna şehit olmaktır. Diğeri çoluğunun çocuğunun rızkını kazanırken şehit olmaktır. Yine ilmihal kitaplarında boğularak hayatını kaybetmenin de şehitlik sayıldığını ve ahret şehitliği olduğu belirtilmiştir dedi.



Yapılan duanın ardından polis memuru Nurettin Özaydın'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya'ya uğurlandı. Cenazenin yarın öğle namazının ardından Kütahya'da toprağa verileceği belirtildi.

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