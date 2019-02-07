Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 62 Sanıklı Fetö Davasında Kararını Verdi

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 62 sanıklı Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) darbe girişimi davasında verilen kararlar Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından karara bağladı.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 62 sanıklı Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) darbe girişimi davasında verilen kararlar Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından karara bağladı.



Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, FETÖ darbe girişimine ilişkin, eski Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ile eski Söke Garnizon Komutanı Albay Erol Akman'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 4 eski subayın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararı onadı.



Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Özbakır ve Akman'ın yanı sıra 62 sanık hakkında verilen karar sonrası Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ile davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı avukatı tarafından Antalya Bölge Adliye Mahkemesine yapılan istinaf başvurusu sonuçlandı.



Eski Albay Ziver İnci, eski Yarbay Avşın Yapar, eski Üsteğmen Oğuz Ay ve eski Teğmen Muhammet Ekinci'ye verilen müebbet hapis cezası ile 41 sanıkla ilgili beraat kararının usul ve yasalara uygun olduğuna kanaat getirerek bu sanıklar hakkında da verilen karar onandı.



Öte yandan mahkeme, davada beraat eden Hacı Ahmet Öz, Birant Yönel, Caner Balkan, Ferdi Acar, Semih Kurt, Mustafa Emre Temlioğlu, Yakup Bekgöz, Mehmet Asiğ, Hakan Açıkgöz, Özcan Öz, Tufan Demirci, Mustafa Ziya Yaşar, Harun Türkmenoğlu, Şadan Kınıt ve Habib Ali Erdem ile 1 yıl 8 ay hapis cezası alan Tolga Kılınçaslan'la ilgili verilen kararı ise bozdu. - DENİZLİ

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