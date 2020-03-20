Antalya Bölgesinde işsizlik oranı yüzde 13,3 - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Antalya Bölgesinde işsizlik oranı yüzde 13,3 - Son Dakika Ekonomi

Antalya Bölgesinde işsizlik oranı yüzde 13,3

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin "işgücü istatistiklerini" açıkladı.

Antalya Bölgesinde işsizlik oranı yüzde 13,3, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin "işgücü istatistiklerini" açıkladı. Açıklanan verilere göre, Antalya, Isparta ve Burdur ilerini kapsayan bölgede işsizlik oranı yüzde 13,3, istihdam oranı ise yüzde 49,2 oldu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 932 bin kişi artarak, 4 milyon 469 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,7 puanlık artış ile yüzde 13,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 3,1 puanlık artış ile yüzde 16,0 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 658 bin kişi azalarak 28 milyon 80 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile yüzde 45,7 olarak kaydedildi. İşgücü 2019 yılında bir önceki yıla göre 275 bin kişi artarak 32 milyon 549 bin kişi, işgücüne katılma oranı da 0,2 puanlık azalma ile yüzde 53,0 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölge Mardin, Batman, Şırnak olurken, işsizlik oranının en düşük olduğu şehirler Kastamonu, Çankırı, Sinop olarak kaydedildi. En yüksek istihdam oranı yüzde %53,0 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli Bölgesinde gerçekleşti.

Antalya, Isparta ve Burdur ilerini kapsayan bölgede işsizlik oranı yüzde 13,3, istihdam oranı ise yüzde 49,2 olarak gerçekleşti. - ANTALYA

Türkiye İstatistik Kurumu, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:36 Kaynak: İHA

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