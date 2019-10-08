Son Dakika Haberleri: Antalya boş arazide erkek cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Antalya boş arazide erkek cesedi bulundu

Antalya boş arazide erkek cesedi bulundu

5 dakika önce

Boş arazide erkek cesedi bulunduAntalya'da boş arazide, madde bağımlısı olduğu değerlendirilen ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu.

Boş arazide erkek cesedi bulundu

Antalya'da boş arazide, madde bağımlısı olduğu değerlendirilen ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Boşluk alanda ceviz ağacı altında hareketsiz bir erkeğin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından incelenen kişinin, yaşamını yitirdiği belirlendi. Yanında enjektör bulunan ceset üzerinde yapılan incelemede kimlik bilgisine ulaşılamadı. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya boş arazide erkek cesedi bulundu

Muratpaşa, Antalya, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:19 Kaynak: DHA
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