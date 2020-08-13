ANTALYA Boş arazide erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Boş arazide erkek cesedi bulundu

Antalya'da boş arazide, madde bağımlısı olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemedi cesedin üzerinden Coşkun Uran (51) adına düzenlenmiş kimlik çıktı.

Olay, 12.40 sıralarında saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılarık mahallesi 2769 sokakta meydana geldi. Boş arazideki ağacın altında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından incelenen kişinin, yaşamını yitirdiği belirlendi. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen ceset üzerinde yapılan incelemede Coşkun Uran adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı çıktı.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.