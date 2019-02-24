Antalya Boş Dairede Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
1 saat önce
Boş dairede mahsur kalan kedi kurtarıldıAntalya'da boş dairede uzun süredir kilitli kalan sokak kedisi, itfaiye ekiplerinin açık camdan uzattıkları süt kabıyla kurtarıldı.
Boş dairede mahsur kalan kedi kurtarıldı Antalya
'da boş dairede uzun süredir kilitli kalan sokak kedisi, itfaiye ekiplerinin açık camdan uzattıkları süt kabıyla kurtarıldı.
Olay, Kepez
ilçesi Yeni Emek Mahallesi
2596 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın zemin katındaki boş dairede saat 10.30'da meydana geldi. Daire içerisinde kedi sesini duyan apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri dairenin tüm kapılarının ve pencerelerinin kapalı olması nedeniyle kediyi kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Dairenin camına çıkıp miyavlayan kedinin aç olduğunu düşünen itfaiye ekipleri, beraberinde getirdikleri sütü boş bir kaba doldurdu. Bir itfaiye eri de dairenin penceresini zorlayarak açıp kediyi kurtardı.
Açık pencereden süt dolu kap uzatan itfaiye eri kediyi dışarı çıkarmayı başardı. Zayıfladığı ve acıktığı gözlenen, uzun süre sütü içen kedi, bir süre itfaiye ekiplerinin çevresinde dolaştıktan sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. Kediye itfaiye ekipleri ve apartman sakinleri 'Sütlaç' adını verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:13 Kaynak: DHA
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