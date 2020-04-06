ANTALYA-Boztaş Bazı bankalar 'mış gibi' yapıyor - Son Dakika

Boztaş: Bazı bankalar 'mış gibi' yapıyor

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, "Bazı özel bankalar 'mış gibi' yaparak yanımızda durmuyor. Bu sıkıntılı dönemde yanımızda duranları ve yanımızda durmayanları iş dünyası hiç unutmayacaktır" dedi.

Geçen yıl aralık ayında Çin'de başlayan ve bütün dünyaya yayılan Covid-19 salgını küresel ekonomiyi tehdit ediyor. Uluslar arası finans kurumları küresel ölçekte ekonomilerin salgın nedeniyle zarar göreceğini belirtirken, Türkiye'de hükümet zararların en az indirilmesi için çeşitli ekonomik paketler hazırladı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan paketlerle hem işletmelerin zararlarının karşılanması hem de istihdamın devamı konusunda açıklanan ekonomik paketler ülke genelinde olumlu karşılandı.

'REEL SEKTÖRÜ DESTEKLEMESİ LAZIM'

Ekonomisi yüzde 80 oranından turizm sektörüne bağımlı olan Antalya'nın Manavgat ilçesinde işverenler, hükümetin açıkladığı paketlerin kısa süreli bir rahatlık sağlayacağını belirtti. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, hükümetin ekonomideki zararı azaltmak ve istihdamı korumak konusundaki desteklerine özel bankaların uymadığını belirtti. Salgın nedeniyle bütün dünyada bir kriz yaşandığını ancak bu krizin bir süre sonra sona ereceğini ifade eden Boztaş, "Bu süreçte bankaların kolaylaştırıcı olması lazım, reel sektörü desteklemesi lazım. İstihdamın ve ekonominin bütün işlerliğiyle ilgili devam etmesi için krediye ve finansa kolay ulaşılmasına yardımcı olması lazım" dedi.

'İŞ DÜNYASININ HAFIZASI GÜÇLÜDÜR'

Salgın nedeniyle yaşanan krize rağmen bazı özel bankaların hiçbir şey yokmuş gibi normal zamanda bile yapmadıkları uygulamaları yapmaya başladığını anlatan Başkan Boztaş, şunları söyledi:

"Bazı özel bankalar 'mış gibi' yaparak yanımızda durmuyor. Bu sıkıntılı dönemde yanımızda duranları ve yanımızda durmayanları iş dünyası hiç unutmayacaktır. İş dünyasının hafızası güçlüdür. Bunu fırsata çevirmek isteyen, yanımızda durmayan, fiyat yükselten ertelemelerde hiçbir şey olmamış gibi ya da bir kredi verirken hiç bu süreçler yaşanmıyormuş gibi davranarak hem evrak noktasında hem teminat noktasında normal zamanlarda bile istenmeyen belgelerin istenildiği, fiyatların yükseltildiği, kredi vermekte zorlanıldığı duyumları alıyoruz. Onun için ben buradan bankalara bir rica ve de bir uyarıda bulunmak istiyorum; yağmur yağarken bize kullandırtmadığınız şemsiyeleri güneşli havada biz de kullanmayız. Aslında 'mış gibi' duran bankaları artık yanımızda görmek istiyoruz. Ekonominin ve istihdamın korunabilmesi için bu dönemde iş dünyası bankaları yanında görmek istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin almış olduğu kararlara uyulmasını talep ediyoruz."

İşletmelerin önemli gider kalemleri arasında enerji ve haberleşmenin olduğunu söyleyen Başkan Boztaş, enerji şirketleri ve telefon operatörlerine de çağrıda bulunarak, "Enerji sağlayıcı ve haberleşme sağlayıcı firmaların bu dönemde faturalarda indirim yapmasını, özellikle enerji ve haberleşmenin kesintiye uğramaması için, elektrik kesmelerinin ve haberleşme hatlarının kapatılmasının kaldırılmasını ve faturalandırma ve ödemelerinde kasım aralık ayına ertelenmesini talep ediyoruz" dedi.