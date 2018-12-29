Antalya Bozuk Para İçin 9 Otomobilin Camlarını Kırdılar

Antalya
'da bir apartmanın otoparkındaki çoğu lüks 9 otomobilin camları kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kırıldı. Şüphelilerin binlerce lira hasara yol açtığı araçlardaki bozuk paraları çaldığı tespit edildi.
Olay, Muratpaşa
ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1540 Sokak'ta bulunan Dr. Eyiler Apartmanı'nda saat 09.00 sıralarına meydana geldi. Apartman sakinlerinden Levent Altınay sabah otomobilinin yanına geldiğinde sağ arka kapı camının kırıldığını fark etti. Otomobilin içerisini kontrol eden Altınay, hırsızların herhangi bir şey almadığını gördü. Olayın polise bildirilmesiyle gelen ekipler, apartman otoparkındaki lüks 4 otomobilin camlarının kırıldığını, 3'ünün de kapılarının levye ile zorlandığını tespit etti. Bazı otomobillerin içerisindeki madeni paraların alındığı belirlendi. Yaşanan olaya anlam veremediklerini kaydeden araç sahipleri, hırsızlık olayının madde bağımlısı kişilerce yapmış olabileceğini öne sürdü.
APARTMAN OTOPARKINDA KATLİAM OLMUŞ
Yaşadığı şoku ifade etmekte zorlandığını anlatan araç sahiplerinden Levent Altınay, Sabah
telefon açtılar arabayı resmen darp etmişler. 2 arabanın camları kırılmış, 4 arabanın içine girilmiş. Bunu profesyonel birisi yapmamıştır diye düşünüyorum dedi.
Bir başka mağdur Umut Taş ise Gece apartmandaki 7-8 araca zarar vermişler. Camları patlatmışlar. Ruhsatlar alınmamış. Bozuk para falan almışlar dedi.
Sultan Arar ise apartman görevlisinin haber vermesiyle kötü haberi aldığını belirterek, 'Apartman otoparkında katliam olmuş' denilince geldim baktım. Benim aracımın da kapısı zorlanmış. Akli dengesi yerinde olmayan birileri yapmıştır. Hiç kimseden bir şey alınmamış. Sadece zarar vermişler. Para da aramış olabilirler diye konuştu.
Diğer yandan aynı mahalledeki başka bir sitede ise 2 otomobilin daha zarar verildiği belirlendi.
Otomobilleri zarar görenler, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.