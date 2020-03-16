ANTALYA 'Bu istismarcı koronavirüsten daha tehlikeli, çünkü virüs çocuklara dokunmuyor' - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA 'Bu istismarcı koronavirüsten daha tehlikeli, çünkü virüs çocuklara dokunmuyor' - Son Dakika

ANTALYA 'Bu istismarcı koronavirüsten daha tehlikeli, çünkü virüs çocuklara dokunmuyor'

28 dakika önce

'Bu istismarcı koronavirüsten daha tehlikeli, çünkü virüs çocuklara dokunmuyor'ANTALYA'da, 25 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K.'nin yargılanmasına devam edildi.

'Bu istismarcı koronavirüsten daha tehlikeli, çünkü virüs çocuklara dokunmuyor'

ANTALYA'da, 25 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K.'nin yargılanmasına devam edildi. 4 öğrencinin daha, Mahmut Aydın K. tarafından cinsel istismara uğradığını öne sürmesi üzerine bugünkü duruşmada şikayetçilerin savunmaları alındı. Duruşma sonunda, mahkeme başkanının ailelere eve girerken çocuklarının ellerini iyice yıkamaları ve dezenfekte etmelerini söylemesi üzerine, istimara uğradığı öne sürülen bir çocuğun annesi A.K., "Bu istismarcı koronavirüsten daha tehlikeli. Çünkü virüs çocuklara dokunmuyor" dedi.

Kepez ilçesindeki ilkokulda meydana gelen taciz olaylarıyla ilgili davanın görülmesine 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada, 25 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K. ile şikayetçi aileler ve taraf avukatları hazır bulundu. Bir önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 9 'çocuğa karşı cinsel istismar' suçundan sanığın beraatını, 2 çocuk için de 'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetten yoksun kılma'dan beraat istemişti. Savcı, 14 çocuk için de 'basit ve nitelikli cinsel istismar'dan, sanığın cezalandırılmasını talep etmişti. Geçtiğimiz günlerde 4 öğrencinin daha aynı öğretmen tarafından istismar edildiğine yönelik hazırlanan yeni iddianame, yine aynı mahkeme tarafından kabul edildi.

Bugün görülen duruşmada ise dosyaya eklenen yeni şikayetçilerin savunmaları alındı. Aileler, sanığın 5 yıl önce kendi çocuklarına da istismarda bulunduğunu öne sürdü. Mahkeme sanık ve avukatına savunma yapması için süre tanıdı ve sanığın tutukluluk haline devam kararı vererek, duruşmayı 29 Mayıs'a erteledi.

ANNENİN İSYANI

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi başkanı, duruşma sonunda ailelere bir de tavsiyede bulundu. Eve girerken çocuklarının sağlığı için ellerini iyice yıkamaları ve dezenfekte etmelerini istedi. Bu arada istismara uğradığı öne sürülen bir çocuğun annesi A.K., mahkeme başkanına seslenerek, "Bu istismarcı koronavirüsten daha tehlikeli. Çünkü virüs çocuklara dokunmuyor" dedi.

'İSTİSMARCILAR KORONAVİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ'

Duruşma sonrası açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, mahkeme salonunda heyete seslenen A.K.'nin sözlerine atıfta bulunarak, "Bugünkü davada asıl sözler annenin ağzından çıktı ve çok doğru bir sözdü. İstismarcılar koronavirüsten daha tehlikelidir. Çünkü koronavirüs çocuklara dokunamıyor. O yüzden biz ilahi olan yanı da görmeliyiz ve çocuklar için mücadele etmeliyiz. Kaybetmekten korkanlar değil, mücadele edenler kazanır. 29 Mayıs tarihinde yine burada olacağız. Çocuklara zarar veren bu istismarcının en ağır cezayı alması için birlikte olacağız. Bugün burada olan, korkmayan, yılmayan cesaret eden herkese teşekkür ediyorum. Burada olan yürekli avukatlarımıza da teşekkür ediyorum. Nefesimiz çocukların nefesi olacak" diye konuştu.

'ADALET GECİKİYOR'

UCİM avukatı Hilal Özlem Çakır ise 25 çocukla başladıkları davada, bugün itibarıyla 29 çocuk olarak devam ettiklerini hatırlatarak, "Hala verilen bir karar yok. Adalet gecikiyor. Bugün mağdur çocuklarımızdan birinin doğum günü. Biz artık ailelerin, çocuklarının özel günleri için plan ve program yapmalarını istiyoruz. Duruşmalara gelmek için plan ve program yapmalarını istemiyoruz. Mütalaada bazı eksiklikler var. 4 çocuğumuzun ismi maalesef mütalaada hiç geçmiyor. Bu eksikliğin tamamlanması için bekliyoruz. Bu istismarcının Türkiye tarihine geçecek, rekor bir ceza alacağına inanıyorum" dedi.

'NEFESİMİZ ENSELERİNDE OLACAK'

UCİM Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan da 3 yıl önce kurulan derneklerinin istismarcıların peşine düştüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz ama bundan sonra sadece istismarcılar değil, istismarcıları göz ardı eden, koruyan okul yönetimleri, kurum yöneticileri, sanık ya da mağdur aile yakınları, kim olursa olsun bundan sonraki süreçte onların da peşinde olacağız. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Artık Türkiye bir kırılma noktasında. Böyle bir istismarcıya ceza verdirmekle hiçbir şeyi temizleyemiyoruz. Göz yumanlar da aynı istismarcılar gibi inanın nefesimiz onların da ensesinde olacak. Bunu onlar da bilecek artık. Bu davada da okul yönetimini, müdürü dava ettik. Sonuna kadar onun peşine de düşeceğiz."

Ellerinde istismara tepki pankartları tutan UCİM üyeleri, slogan attıktan sonra dağıldı.

ANTALYA 'Bu istismarcı koronavirüsten daha tehlikeli, çünkü virüs çocuklara dokunmuyor'

Mahmut Aydın, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı         
17:34
Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti         
16:55
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi         
15:33
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi         
15:23
Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek         
15:01
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı         
14:00
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi         
12:00
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı         
09:51
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi         
23:59
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın         
23:07
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak         
22:27
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun         
22:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 19:25:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA 'Bu istismarcı koronavirüsten daha tehlikeli, çünkü virüs çocuklara dokunmuyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]