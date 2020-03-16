ANTALYA 'Bu istismarcı koronavirüsten daha tehlikeli, çünkü virüs çocuklara dokunmuyor' - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA 'Bu istismarcı koronavirüsten daha tehlikeli, çünkü virüs çocuklara dokunmuyor' - Son Dakika

ANTALYA 'Bu istismarcı koronavirüsten daha tehlikeli, çünkü virüs çocuklara dokunmuyor'

6 saat önce

'Bu istismarcı koronavirüsten daha tehlikeli, çünkü virüs çocuklara dokunmuyor' ANTALYA'da, 25 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K.'nin yargılanmasına devam edildi.

ANTALYA 'Bu istismarcı koronavirüsten daha tehlikeli, çünkü virüs çocuklara dokunmuyor', System.String[]

'Bu istismarcı koronavirüsten daha tehlikeli, çünkü virüs çocuklara dokunmuyor'

ANTALYA'da, 25 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K.'nin yargılanmasına devam edildi. 4 öğrencinin daha, Mahmut Aydın K. tarafından cinsel istismara uğradığını öne sürmesi üzerine bugünkü duruşmada şikayetçilerin savunmaları alındı. Duruşma sonunda, mahkeme başkanının ailelere eve girerken çocuklarının ellerini iyice yıkamaları ve dezenfekte etmelerini söylemesi üzerine, istimara uğradığı öne sürülen bir çocuğun annesi A.K., "Bu istismarcı koronavirüsten daha tehlikeli. Çünkü virüs çocuklara dokunmuyor" dedi.

Kepez ilçesindeki ilkokulda meydana gelen taciz olaylarıyla ilgili davanın görülmesine 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada, 25 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K. ile şikayetçi aileler ve taraf avukatları hazır bulundu. Bir önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 9 'çocuğa karşı cinsel istismar' suçundan sanığın beraatını, 2 çocuk için de 'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetten yoksun kılma'dan beraat istemişti. Savcı, 14 çocuk için de 'basit ve nitelikli cinsel istismar'dan, sanığın cezalandırılmasını talep etmişti. Geçtiğimiz günlerde 4 öğrencinin daha aynı öğretmen tarafından istismar edildiğine yönelik hazırlanan yeni iddianame, yine aynı mahkeme tarafından kabul edildi.

Bugün görülen duruşmada ise dosyaya eklenen yeni şikayetçilerin savunmaları alındı. Aileler, sanığın 5 yıl önce kendi çocuklarına da istismarda bulunduğunu öne sürdü. Mahkeme sanık ve avukatına savunma yapması için süre tanıdı ve sanığın tutukluluk haline devam kararı vererek, duruşmayı 29 Mayıs'a erteledi.

ANNENİN İSYANI

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi başkanı, duruşma sonunda ailelere bir de tavsiyede bulundu. Eve girerken çocuklarının sağlığı için ellerini iyice yıkamaları ve dezenfekte etmelerini istedi. Bu arada istismara uğradığı öne sürülen bir çocuğun annesi A.K., mahkeme başkanına seslenerek, "Bu istismarcı koronavirüsten daha tehlikeli. Çünkü virüs çocuklara dokunmuyor" dedi.

'İSTİSMARCILAR KORONAVİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ'

Duruşma sonrası açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, mahkeme salonunda heyete seslenen A.K.'nin sözlerine atıfta bulunarak, "Bugünkü davada asıl sözler annenin ağzından çıktı ve çok doğru bir sözdü. İstismarcılar koronavirüsten daha tehlikelidir. Çünkü koronavirüs çocuklara dokunamıyor. O yüzden biz ilahi olan yanı da görmeliyiz ve çocuklar için mücadele etmeliyiz. Kaybetmekten korkanlar değil, mücadele edenler kazanır. 29 Mayıs tarihinde yine burada olacağız. Çocuklara zarar veren bu istismarcının en ağır cezayı alması için birlikte olacağız. Bugün burada olan, korkmayan, yılmayan cesaret eden herkese teşekkür ediyorum. Burada olan yürekli avukatlarımıza da teşekkür ediyorum. Nefesimiz çocukların nefesi olacak" diye konuştu.

'ADALET GECİKİYOR'

UCİM avukatı Hilal Özlem Çakır ise 25 çocukla başladıkları davada, bugün itibarıyla 29 çocuk olarak devam ettiklerini hatırlatarak, "Hala verilen bir karar yok. Adalet gecikiyor. Bugün mağdur çocuklarımızdan birinin doğum günü. Biz artık ailelerin, çocuklarının özel günleri için plan ve program yapmalarını istiyoruz. Duruşmalara gelmek için plan ve program yapmalarını istemiyoruz. Mütalaada bazı eksiklikler var. 4 çocuğumuzun ismi maalesef mütalaada hiç geçmiyor. Bu eksikliğin tamamlanması için bekliyoruz. Bu istismarcının Türkiye tarihine geçecek, rekor bir ceza alacağına inanıyorum" dedi.

'NEFESİMİZ ENSELERİNDE OLACAK'

UCİM Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan da 3 yıl önce kurulan derneklerinin istismarcıların peşine düştüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz ama bundan sonra sadece istismarcılar değil, istismarcıları göz ardı eden, koruyan okul yönetimleri, kurum yöneticileri, sanık ya da mağdur aile yakınları, kim olursa olsun bundan sonraki süreçte onların da peşinde olacağız. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Artık Türkiye bir kırılma noktasında. Böyle bir istismarcıya ceza verdirmekle hiçbir şeyi temizleyemiyoruz. Göz yumanlar da aynı istismarcılar gibi inanın nefesimiz onların da ensesinde olacak. Bunu onlar da bilecek artık. Bu davada da okul yönetimini, müdürü dava ettik. Sonuna kadar onun peşine de düşeceğiz."

Ellerinde istismara tepki pankartları tutan UCİM üyeleri, slogan attıktan sonra dağıldı.


Mahmut Aydın, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:31 Kaynak: DHA
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