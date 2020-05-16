Antalya bu kez sıcaktan eve kapandı - Son Dakika

ANTALYA'da 1929 yılından bu yana Mayıs ayında en sıcak cumartesi günü yaşanıyor. Kent bu kez koronavirüs önlemlerinden değil sıcaktan dolayı sessizliğe büründü. Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği Antalya'da yüzde 50'lere ulaşan nem ise bunalttı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulanmadığı Antalya'da, cadde ve sokaklar bu sefer sıcaktan dolayı boş kaldı. Sokak hayvanları ise buldukları gölge yerlerde gün boyunca uyudu.

Koronavirüs (Covid-19) salgını kısıtlamaları nedeniyle birkaç hafta önceye kadar hafta sonları sokaklar ıssız olurken, bu hafta sonu ise sıcaktan dolayı caddeler boşaldı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle sahillere giriş ve çıkışlar kapalı olunca, kent sakinleri klimalı evlerinde oturmayı tercih etti. Sokaklarda peyzaj çalışmaları yapan belediye işçileri ise sıcak havadan bunalınca hortumdan akan su ile serinlemeye çalıştı. Çiçekleri sulayan bir işçi, biraz çiçeklere biraz kendine su tutarak sıcak havanın etkisinden bir nebze de olsa uzaklaşmak istedi. Belediye işçileri öğle molasında yol ortasındaki ağaçların gölgesine sığınarak yemek yedi.

ANTALYA BULUTLARA TESLİM

Antalya'da seyir teraslarıyla ünlü Masa Dağı 'nda ise kent puslu görünümüyle dikkati çekti. Görüş mesafesinin düştüğü Antalya'da binalar nem bulutlarının arasında silüet halinde göründü. Nem olmayan günlerde Beydağları'nı izleme imkanı veren terasta bu kez dağlar yerine beyaz bir örtü göründü.

GÜNEŞİ ENGELLEMEK İÇİN ŞEMSİYE

Konyaaltı bölgesinde bir iş yerinin girişi üzerinde gölge oluşturması için rengarenk 300 şemsiye takıldı. İş yerinin önü şemsiyelerin yardımıyla tamamen gölge olurken, altındaki banklarda da insanlar oturdu. Şemsiyelerin renkli görüntüsü ise görenleri şaşkına çevirdi.

MARTILAR DENİZ KENARINDA BEKLEDİ

Giriş ve çıkışlara kapalı olan Konyaaltı plajında, martılar sahil boyunca bekledi. Kimisi denizin üzerinde uçtu kimisi de sahilde dinlendi. Amatör balıkçılar ise küçük balıkçı tekneleriyle balık tutmaya çalıştı.

Kentin simgesi Cumhuriyet Meydanı ise terk edilmiş görüntüsüyle dikkat çekti.

SULAMA KANALINDA TEHLİKELİ SERİNLİK

Denize girmenin yasak olduğu kentte bazıları sulama kanalında serinlemeyi tercih etti. Tarım alanlarının yoğun bulunduğu Göksü mahallesindeki sulama kanalında yüzenler, yasağa aldırış etmedi. Akıntı nedeniyle suya girmenin tehlikeli olduğu belirtilen kanalda yaklaşık 10 genç köprüden atlayıp kanalda kulaç attı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. M. Latif Gültekin, Antalya'da 1929'dan bu yana mayıs ayında en sıcak cumartesi ve pazar gününün yaşanacağını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarmış, bugün için 39 derece, pazar günüyse 41 derece sıcaklık beklendiğini bildirmişti. Antalya'da bugün termometrelerin gölgede ölçtüğü sıcaklık 35 derece olurken, nemle birlikte hissedilen sıcaklık ise 39 dereceye ulaştı.