ANTALYA Bunaltan sıcakta sahilde keyifli anlar - Son Dakika

Bunaltan sıcakta sahilde keyifli anlar

SON yılların en sıcak eylül ayının yaşandığı Antalya'da sahiller yine kalabalıktı. Ailelerin çocukları ile doldurduğu Konyaaltı Sahili'nde, ilginç ve keyifli görüntüler oluştu.

Basra alçak basınç merkezi nedeniyle tarihinin en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya, bugün sıcak bir gün geçiriyor. Turizm kentinde hava sıcaklığı 33 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 40 ölçüldüğü kentte yoğunluklu olarak tatilciler yine Konyaaltı Sahili'ni tercih etti. Deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Antalya'da sahili tercih edenlerden kimileri şemsiye gölgesini seçti, kimileri de şapka takıp denize girmeyi tercih etti. Sahilde ilginç görüntüler de oluştu. Bir baba şemsiye altında uzanan eşinin üzerine şaka olsun diye uzanırken, bunu gören çocukları da babalarının üzerine çullandı. Bunun yanı sıra, köpeğiyle denize girip eğlenenler de dikkat çekti.