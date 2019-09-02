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Antalya burakyeter alanya'yı coşturdu

45 dakika önce

Burak Yeter Alanya'yı coşturduAntalya'nın Alanya ilçesinde mikser başına geçen ünlü DJ Burak Yeter eğlence sevenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Burak Yeter Alanya'yı coşturdu

Antalya'nın Alanya ilçesinde mikser başına geçen ünlü DJ Burak Yeter eğlence sevenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Dünyaca ünlü dizi La Casa de Papel dizisinin jenerik müziğini de hazırlayan DJ Burak Yeter Alanya'nın sevilen eğlence mekanı Illusion Event Hall'da hayranlarıyla buluştu. Yaklaşık 3 bin kişinin doldurduğu mekanda mikser başına geçen Yeter birbirinden hareketli yerli ve yabancı şarkıları çalarak Alanyalı eğlence severleri müziğe doyurdu.

MUTLUYUM

Sahne performansı öncesinde gazetecilere konuşan Burak Yeter, Alanya'da olmaktan çok mutluyum. Buranın benim ikinci evim olduğunu her zaman söylüyorum. Çok fazla geldiğim yerlerden biri. Alanyalılarla bu coşkuyu yaşamaktan dolayı mutluyum dedi

AVRUPA MÜZİK LİSTELERİNDE ZİRVE

İtalyan şarkıcı Elodie'nin vokalini yaptığı ve Avrupa müzik listelerinde en çok dinlenenler arasına giren Friday Night parçası hakkında da konuşan Burak Yeter, Friday Night ile çok ciddi bir çıkış yakaladık. Çünkü şarkının vokali Elodie'ye ait. Kendisi İtalya'nın çok ünlü bir ses sanatçısı. Kendisi de şarkıya çok büyük renk kattı. Aynı zamanda Friday Night ile beraber biz yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz 'Tuesday' şarkısıyla 77 ülkede birincilik yaşamıştık ama bu bizim 2 senemize mal oldu. Bu parçayı İtalya'da çıkardığımız gün 1 numara oldu. Bu bizim için çok güzel ve çok heyecanlıyız dedi.

Burak Yeter, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:56 Kaynak: DHA
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