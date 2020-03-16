Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla için fırtına uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla için fırtına uyarısı - Son Dakika

Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla için fırtına uyarısı

6 saat önce

Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla'da kuvvetli fırtına bekleniyor.

Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla için fırtına uyarısı, System.String[]

Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla'da kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla genelinde yarın sabahtan itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerinden fırtına, yüksek kesimlerde tam fırtına öngörülüyor.

Fırtınanın saatteki hızının 50 ila 80 kilometreyi, yüksek kesimlerde ise 100 kilometreyi bulabileceği bildirildi.

Çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Denizde de fırtına uyarısı

Öte yandan Muğla'nın Bodrum ve Mersin'in Anamur ilçeleri arasında denizde de fırtına uyarısı yapıldı.

Denizciler ve balıkçıların, 19 Mart saat 06.00'ya kadar etkili olması beklenen fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Antalya, Burdur, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:54 Kaynak: AA
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