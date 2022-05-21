Antalya-Burdur sınırına yakın bölgede orman yangını çıktı - Son Dakika
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Antalya-Burdur sınırına yakın bölgede orman yangını çıktı

21.05.2022 13:41
Antalya-Burdur sınırına yakın bölgede orman yangını çıktı

Antalya-Burdur sınırına yakın bölgede çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya- Burdur sınırına yakın bölgede çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Burdur'un Bucak ilçesi Karaot köyü yakınında dumanların yükselmesi üzerine Orman Genel Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yangına helikopterle ve karadan işçilerle müdahale edildiği öğrenildi.

Orman Genel Bölge Müdürlüğü de sosyal medya hesaplarında yangına havadan müdahale görüntüsünü paylaştı.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine, Antalya-Burdur sınırındaki Dağbeli mevkisi yakınında yıldırım kaynaklı yangın çıktığını söyledi.

İhbar gelmesi üzerin bölgeye ekiplerin sevk edildiğini belirten Dikici, "Yangına bir helikopterle müdahale ediliyor. Karadan da ekip çıkardık." dedi.

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Kaynak: AA

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