Antalya, Burdur ve Isparta'da 176 bin 373 lira av koruma para cezası uygulandı - Son Dakika
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Antalya, Burdur ve Isparta'da 176 bin 373 lira av koruma para cezası uygulandı

6 saat önce

Antalya, Burdur ve Isparta'da 2020'nin ilk iki haftasında av koruma çalışmalarında 59 kişiye 176 bin 373 lira para cezası uygulandı.

Antalya, Burdur ve Isparta'da 176 bin 373 lira av koruma para cezası uygulandı, System.String[]

Antalya, Burdur ve Isparta'da 2020'nin ilk iki haftasında av koruma çalışmalarında 59 kişiye 176 bin 373 lira para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılın ilk iki haftasında 788 kişi kontrol edildi.

Antalya, Burdur ve Isparta'daki kontrollerde kaçak ve usulsüz avlandıklarını tespit edilen 59 kişi hakkında yasal işlem yapılarak bu kişilere idari para ve tazminat olarak toplamda 176 bin 373 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, Fransa, Belçika ve Danimarka'dan av turizmi kapsamında Burdur'a gelen yabancı uyruklu avcılara ise avcılık kurallarıyla ilgili tanıtım broşürleri dağıtıldı.

Antalya, Isparta, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:40 Kaynak: AA
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