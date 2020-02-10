Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik tüketimi yüzde 3,4 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik tüketimi yüzde 3,4 arttı - Son Dakika Ekonomi

Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik tüketimi yüzde 3,4 arttı

6 saat önce

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'nin (AEDAŞ) sorumluluk bölgesindeki elektrik tüketiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artarak 9 milyon 963 bin megavatsaate yükseldiği belirtildi.

Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik tüketimi yüzde 3,4 arttı, System.String[]

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'nin (AEDAŞ) sorumluluk bölgesindeki elektrik tüketiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artarak 9 milyon 963 bin megavatsaate yükseldiği belirtildi.


AEDAŞ'tan yapılan açıklamada, bölgede geçen yıl aylık bazda en yüksek elektrik tüketiminin 1 milyon 215 bin megavatsaat ile ağustos, en düşük tüketimin ise 627 bin 528 megavatsaat ile kasım gerçekleştiği ifade edildi.


AEDAŞ bölgesinde yer alan Antalya, Burdur ve Isparta illerinde elektrik tüketiminin 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artarak 9 milyon 963 bin megavatsaate ulaştığı kaydedildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya, Budur ve Isparta'da kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti veriyor olmaktan büyük gurur duyduklarını belirtti.


Müdüroğlu, 2013'te tamamlanan özelleştirme sürecinden sonra artan abone sayısı ve tüketime karşı talepleri başarıyla karşıladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:


"2013 yılında bölgemizdeki toplam abone sayısı 1 milyon 803 bin düzeyindeydi. 2019 sonu itibarıyla toplam abone sayımız yüzde 23 artarak 2 milyon 220 bini aştı. 2013'te bölgemizde 7 milyon 821 bin megavatsaat olan elektrik tüketimi de 2019 yılında 9 milyon 963 bin megavatsaat olarak gerçekleşti. Tüm bu artışlara rağmen düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bakım ve onarım çalışmalarımızın yanı sıra yaptığımız yatırımların etkisi ile elektrik kesinti ve sürelerinde de ciddi düşüşlere imza attık. 2013 yılında 96 bin 36 olan toplam arıza sayısı 2019'da 21 bin 567'ye geriledi. 2013 yılı ile kıyaslandığında arıza sayısı yüzde 77,5 gibi yüksek bir oranda düştü. Aynı şekilde 2013 yılında 180 bin 458 saat olan toplam arıza süresi 2019'da 52 bin 369 saate indi. Bu arada daha güvenli ve ışıl ışıl kentler için bu dönemde aydınlatmalara da çok büyük önem verdik. Devirden önce 6 bin 712 olan aydınlatma abone sayımız, şu an itibarıyla 11 bin 515'lere ulaşmış durumda."

Akdeniz, Isparta, Antalya, Burdur, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KKTC'nin yerli ve milli otomobili Günsel B9, 20 Şubat'ta tanıtılacak
İmamoğlu'ndan Meltem Şişli'nin istifasıyla ilgili açıklama: Bu sözleri sarf eden kişi benimle yan yana olamaz İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği öne sürülen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli istifa etti Bakan Albayrak, Twitter üzerinden kendisine yazan takipçisine kahve sözü verdi

Son Dakika Haberleri
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:19:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik tüketimi yüzde 3,4 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]