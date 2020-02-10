Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik tüketimi yüzde 3,4 arttı

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'nin (AEDAŞ) sorumluluk bölgesindeki elektrik tüketiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artarak 9 milyon 963 bin megavatsaate yükseldiği belirtildi.



AEDAŞ'tan yapılan açıklamada, bölgede geçen yıl aylık bazda en yüksek elektrik tüketiminin 1 milyon 215 bin megavatsaat ile ağustos, en düşük tüketimin ise 627 bin 528 megavatsaat ile kasım gerçekleştiği ifade edildi.



AEDAŞ bölgesinde yer alan Antalya, Burdur ve Isparta illerinde elektrik tüketiminin 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artarak 9 milyon 963 bin megavatsaate ulaştığı kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya, Budur ve Isparta'da kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti veriyor olmaktan büyük gurur duyduklarını belirtti.



Müdüroğlu, 2013'te tamamlanan özelleştirme sürecinden sonra artan abone sayısı ve tüketime karşı talepleri başarıyla karşıladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"2013 yılında bölgemizdeki toplam abone sayısı 1 milyon 803 bin düzeyindeydi. 2019 sonu itibarıyla toplam abone sayımız yüzde 23 artarak 2 milyon 220 bini aştı. 2013'te bölgemizde 7 milyon 821 bin megavatsaat olan elektrik tüketimi de 2019 yılında 9 milyon 963 bin megavatsaat olarak gerçekleşti. Tüm bu artışlara rağmen düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bakım ve onarım çalışmalarımızın yanı sıra yaptığımız yatırımların etkisi ile elektrik kesinti ve sürelerinde de ciddi düşüşlere imza attık. 2013 yılında 96 bin 36 olan toplam arıza sayısı 2019'da 21 bin 567'ye geriledi. 2013 yılı ile kıyaslandığında arıza sayısı yüzde 77,5 gibi yüksek bir oranda düştü. Aynı şekilde 2013 yılında 180 bin 458 saat olan toplam arıza süresi 2019'da 52 bin 369 saate indi. Bu arada daha güvenli ve ışıl ışıl kentler için bu dönemde aydınlatmalara da çok büyük önem verdik. Devirden önce 6 bin 712 olan aydınlatma abone sayımız, şu an itibarıyla 11 bin 515'lere ulaşmış durumda."