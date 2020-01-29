Antalya, Burdur ve Isparta'da kaçak avlananlara 244 bin 610 lira ceza uygulandı - Son Dakika

Antalya, Burdur ve Isparta'da ocak ayında kaçak avlanan 99 kişiye 244 bin 610 lira ceza verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ocak ayında devlet avlaklarında bin 990 kişi kontrol edildi.

Antalya, Burdur ve Isparta'daki kontrollerde kaçak ve usulsüz avlandıklarını tespit edilen 99 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Bu kişilere idari para ve tazminat olarak toplamda 244 bin 610 lira cezai işlem uygulandı.