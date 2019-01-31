Antalya Buse'yi Arama Çalışmaları 8'inci Gününde

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı(20) arama çalışmaları 8'inci gününde tekrar başladı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı(20) arama çalışmaları 8'inci gününde tekrar başladı. Arkadaşları ise sosyal medyada Buse için bir sayfa açarak, genç kızın şiir okuduğu anlara ait görüntüleri paylaştı.



Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak günü oluşan hortumun annesinin kullandığı otomobili Ağva Deresi'ne savurması sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, 8'inci günde Kemer Sanayi Sitesi önünde başladı. Çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timleri, AFAD ve AKUT ekiplerinin de aralarında bulunduğu 94 personel katıldı. TCSG Yaşam Gemisi, TCSG 105 Botu'nun denizden destek verdiği aramalarda 3 arama kurtarma ve bir kadavra köpeği de kullanılıyor. Ekipler çalışmalara başlamadan önce koordinasyon toplantısı yaparak durum değerlendirmesinde bulundu.



Hem denizde hem Ağva Deresi'nde süren çalışmalarda, Sahil Güvenlik ekiplerince su altı arama cihazları ile tarama yapılıyor. Kader Buse'nin babası Ahmet Acar da çalışmaları takip ediyor.



DEREDEKİ BENTLER KIRILDI



Arama kurtarma çalışmalarına katılan DSİ ekipleri, su seviyesini düşürmek için Ağva Deresi'ndeki bazı bentleri iş makineleriyle kırdı. Ekipler su seviyesinin düşmesinin ardından derede daha detaylı arama yapacak.



ARKADAŞLARI GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI



Ağva Deresi'ndeki arama kurtarma çalışmaları sürerken, arkadaşları, Buse Acar için sosyal medyada sayfa açtı. Sayfada arama çalışmaları ile haber kupürleri ve fotoğraflarını paylaşan arkadaşları, Buse'nin okul döneminde bazı etkinliklerde şiir okuduğu anlara ait görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde Acar, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ile 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde şiir okurken görülüyor.

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