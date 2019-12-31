Antalya-büyük çekilişe saatler kala bilet kuyrukları uzadı - Son Dakika

Büyük çekilişe saatler kala bilet kuyrukları uzadı

ANTALYA'da, Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çekilişine saatler kala bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

Hayalleri süsleyen 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulmasına saatler kala Antalya'daki bayilerde uzun kuyruklar oluştu. Yurt genelinde biletlerin bittiğini belirten Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, sadece bayilerin ellerinde bilet kaldığını söyledi. Çobanoğlu, Son 3 yıldır büyük ikramiyenin Antalya'ya çıkmasından dolayı yoğun talep alıyoruz. Bu da işlerimizin güzel geçmesine vesile oldu. Şimdiden büyük ikramiyenin şansı sahibine hayırlı uğurlu olsun dedi.

Umut kuyruğunda dakikalarca annesiyle birlikte bekleyen 4 yaşındaki Selen Naciye Savun, ikramiyenin ona çıkması halinde çok sayıda oyuncak alacağını söyledi. Son dakikalarda şansını denemek isteyen Samire Arslan ise Büyük ikramiye bana çıkarsa herkese yardım edeceğim. Kimse karısını öldürmesin. Borcum var diye yuvasını yıkmasın. Ben yardım edeceğim diye konuştu.