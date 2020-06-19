ANTALYA Büyükelçiler ve uluslararası basın Antalya'da - Son Dakika

Büyükelçiler ve uluslararası basın Antalya'da

Avrupa'da güvenli turizm belgelendirme sistemini hayata geçiren ilk ülke olan Türkiye, Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde sunacağı turizm hizmetini 'Yeniden Keşfet' tanıtım etkinliğiyle dünyaya göstermek amacıyla 50 ülkenin büyükelçisini ve uluslararası basın mensuplarını Antalya'ya getirdi.

Türkiye'ye en çok turist gönderen 50 ülkenin büyükelçileri ve uluslararası basın mensupları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un daveti üzerine iki günlük program için turizm kenti Antalya'ya geldi. Büyükelçiler ve uluslararası ile ulusal basın mensuplarının da katıldığı program Fraport-TAV Uluslararası Antalya Havalimanı'nda başladı. Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde hem gazetecilere hem de büyükelçilere Fraport-TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol tarafından, koronavirüs sürecine yönelik sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralları başta olmak üzere alınan önlem ve uygulamaların tanıtımı yerinde yapıldı.

İlk vakalar görüldüğü andan itibaren önlemlerin alınmaya başlandığını ve ilk sertifikayı alan havalimanları arasında olduklarını belirten Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, gelinen noktada uluslararası standartların da üzerinde önlemler alındığını anlattı. Türkiye'deki havalimanları olarak da çok üst düzeyde önlem alındığını belirten Varol, şunları söyledi:

'Ama burada önemli olan bunu iyi anlatabilmekti. Çünkü sezon başladı ve uluslararası uçuşlar da yavaş yavaş başladı. Bazı ülkelerin soru işaretleri oldu, 'Acaba Türkiye'ye bu noktada uçulur mu' diye. Bakanlığımızın çok güzel, doğru bir girişimi oldu. Gelecek turistlere havalimanına indiğinden itibaren bütün süreçlerde güvenli turizmle ilgili ciddi bir atılım oldu. Bugün burada uluslararası ve ulusal basına tekrar anlatmak istedik, 'Türkiye'deki havalimanlarında en üst düzeyde önlemler alınmıştır, sizler gönül rahatlığıyla Türkiye'ye seyahat edebilirsiniz' mesajı vermek istiyoruz."

Sosyal mesafe, hijyen ve maskenin olmazsa olmaz üç temel olduğunu kaydeden Varol, 'Bunların yanında havalandırma sistemindeki değişiklik. Tamamen taze hava kullanımına yönelik düzenleme yaptık. Özel ekipler kurduk ve sosyal mesafeyi yeri geldiğinde yolcuya birebir anlatması için, yanlış anlamalara sebep vermemek için de bunu maskotlarımızla yapıyoruz. Böyle farklı yöntemlerle havalimanını en güvenilir bölge yapmak çok büyük çaba sarf ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin uçmak için en güvenilir ülkelerden biri olduğunu burada gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı tanıtım etkinliğinde büyükelçiler ile yabancı gazeteciler, uçaklardan, havalimanına, otellerden, sahillere, havuzlara kadar her aşamasında deneyimleyecek ve görüntüleme imkanı bulacak.