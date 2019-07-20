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Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Muhittin Böcek anjiyo oldu

1 saat önce

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, rutin kontrol için gittiği hastanede anjiyo oldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Muhittin Böcek anjiyo oldu, System.String[]
ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, rutin kontrol için gittiği hastanede anjiyo oldu. Başkan Böcek'in anjiyosu temiz çıktı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa ilçesindeki Medical Park Hastanesi'nde dün check-up (genel sağlık kontrolü) yaptırdı. Endoskopi, kolonoskopi ve bilgisayarlı koroner anjiyografi kontrolleri yapılan Başkan Böcek'e anjiyo da yapıldı. Başkan Böcek, anjiyo sonucunun temiz çıktığını söyledi. Kendisini çok iyi hissettiğini belirten Muhittin Böcek, "Gayet sağlıklıyım. Genel bir sağlık taraması yaptırdım. Kısa süre sonra görevimin başında olacağım. Antalyalılara verdiğimiz sözleri tutmak, projelerimizi hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Durmak yok çalışmaya devam" dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Muhittin Böcek, Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:47 Kaynak: DHA
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