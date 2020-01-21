Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, gribal enfeksiyon nedeniyle tedaviye alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, gribal enfeksiyon nedeniyle tedaviye alındı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, gribal enfeksiyon nedeniyle tedaviye alındı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gribal enfeksiyon nedeniyle tedaviye alındı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, gribal enfeksiyon nedeniyle tedaviye alındı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gribal enfeksiyon nedeniyle tedaviye alındı.

İnfluenza teşhisiyle üç gün önce kentteki bir özel hastaneye kaldırılan Böcek'in, solunum yolunu, akciğerlerini ve bronşlarını etkileyen virüs ve yüksek ateş nedeniyle doktor kontrolünde tutulduğu öğrenildi.

Başkan Böcek'in, rahatsızlığı nedeniyle bu haftaki programlarını iptal ettiği belirtildi.

Muhittin Böcek, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar: Tek isteğim evlenmek
Kardeşinin karısıyla birlikte olan adamın mahkemedeki ifadesi kan dondurdu "Sana ne kimden hamile kalırsam kalırım" diyen ablasını 13 yerinden bıçaklayarak öldüren şahsın yargılanmasına başlandı İstanbul Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı düzenlendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 00:02:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, gribal enfeksiyon nedeniyle tedaviye alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]