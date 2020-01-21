Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, gribal enfeksiyon nedeniyle tedaviye alındı - Son Dakika

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, gribal enfeksiyon nedeniyle tedaviye alındı
6 saat önce
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gribal enfeksiyon nedeniyle tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:40 Kaynak: AA
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gribal enfeksiyon nedeniyle tedaviye alındı.
İnfluenza teşhisiyle üç gün önce kentteki bir özel hastaneye kaldırılan Böcek'in, solunum yolunu, akciğerlerini ve bronşlarını etkileyen virüs ve yüksek ateş nedeniyle doktor kontrolünde tutulduğu öğrenildi.
Başkan Böcek'in, rahatsızlığı nedeniyle bu haftaki programlarını iptal ettiği belirtildi.
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