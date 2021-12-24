Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Kent Konseyini ziyaret etti - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Kent Konseyi'ni ziyaret ederek, Başkan Semanur Kurt ve yürütme kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Böcek, Kent Konseyi Toplantı Salonu'nda gerçekleştiren buluşmada, Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminden itibaren ortak çalışmalar yaptıklarını ve Kent Konseyinden yararlandıklarını ifade etti.

Salgın süreci nedeniyle geciken buluşmaları daha sık ve düzenli hale getirmek istediklerini vurgulayan Böcek, yakın bir süreçte tematik toplantıların Antalya Kent Müzesi ile başlatılması için çalışma yapılacağını ifade etti.

Antalya'yı ortak akılla yönettiklerini belirten Böcek, Lara-Kundu Turizm Yolunun altyapı sorunlarını gidermek için yeni bir çalışma başlatacaklarını bildirdi.

Kent Konseyi Başkanı Kurt da Kent Konseyinin toplumun tüm katmanlarının katılımıyla oluşan bir yapı olduğunu belirtti.