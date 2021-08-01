Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Biz yanıyoruz, bizi kurtarın - Son Dakika

Ülke genelinde 4 gündür devam eden yangınların bir kısmı hala söndürülemedi. 5 ilde 11 noktada süren yangınlara uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor.

"BİZİ KURTARIN"

Yangınlardan en çok etkilenen illerden birisi de Antalya oldu. Manavgat, Akseki ve Gazipaşa'da söndürme çalışmaları devam ederken, açıklamalarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bizim yangımızı söndürün, biz yanıyoruz. Sarp yerlere ulaşamıyoruz. Yanmak istemiyoruz daha fazla, 5 canımızdan olduk. Ormanda binlerce canlar yanıyor şu anda. Bizi kurtarın, Antalya'yı, Manavgat'ı kurtarın" diyerek feryat etti.

"27 YILLIK YÖNETİCİYİM BÖYLE BİR YANGIN GÖRMEDİM"

Bölge halkının, hayvanlarının ve geçim kaynaklarının yandığını söyleyen Böcek, "Yangınları biz ağıllar, ahırlar bilirdik. Ama şu anda 2 bin 300 yapı, ev yandı. Ben 27 yıllık yöneticiyim, başkanlık yapıyorum ama böylesi bir yangın görmedim. İçimiz, geleceğimiz yanıyor. Bir sarp yerleri söndüremiyoruz. Alanya'ya Gazipaşa'ya geçiyor. Akseki, Gündoğmuş'a geçiyor. Yanıyoruz artık, bir an önce yangını söndürürüz diye umut ediyorum" dedi.

ANTALYA'DA YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 5 OLDU

Öte yandan Manavgat'ta 2 yangın işçisinin ölümüyle birlikte, Antalya'daki yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.